Cronología del caso de Zafar y Guillermo: La mudanza de Estados Unidos a México que terminó en una fosa de La Marquesa

Fue el pasado 20 de mayo de este 2026 que Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz desaparecieron sin dejar rastro tras haber salido de su casa en el Estado de México.

¿Qué pasó con ellos, por qué decidieron mudarse a México y cuántas personas detenidas hay hasta el momento? Azteca Noticias se puso en contacto con una de las personas allegadas, la cual compartió datos del caso.

Zafar y Guillermo vivían en Estados Unidos y habían decidido mudarse a México

Azteca Noticias habló con una amiga cercana a las víctimas, la cual aclaró que Zafar, de nacionalidad keniano-estadounidense, y su esposo Guillermo, de origen mexicano, habían decidido mudarse de Chicago, Estados Unidos, a México no para realizar inversiones ni para cuidar de planta a un familiar.

Decidieron mudarse debido a que no estaban de acuerdo con las políticas hacia los inmigrantes en Estados Unidos, y Guillermo, quien emigró muy joven, deseaba disfrutar de su país natal.

Día de la desaparición de Zafar y Guillermo

De acuerdo a otros medios, Zafar y Guillermo salieron de su hogar en Huixquilucan hacia el sur de la Ciudad de México.

El motivo de su salida fue para mantener una reunión con unos supuestos vendedores. Esa precisa tarde se perdió completamente el contacto con ambos y lo que se sabe hasta el momento es que habrían sido las personas con las que se reunirían las responsables de su desaparición.

Algunos amigos cercanos indicaron a medios mexicanos que las ubicaciones en tiempo real todavía estaban disponibles después de la desaparición y que lo primero que hicieron fue entregarlas a las autoridades encargadas de la investigación.

Tres semanas de cautiverio y robo a tarjetas bancarias

Ambos estuvieron desaparecidos por casi un mes. Las investigaciones indican que, en el momento de ser privados de su libertad, las tarjetas bancarias de las víctimas presentaron movimientos de retiros en efectivo y transacciones.

Ecuentran los cuerpos de Zafar y Guillermo

Después de semanas de búsqueda, los cuerpos de Zafar y Guillermo fueron encontrados en una fosa clandestina cavada atrás de una cabaña, en la zona ecoturística de La Marquesa, Estado de México.

Un amigo cercano de la pareja habría acudido a identificar a las víctimas, lamentando que el deseo de ambos de vivir en México terminara de esa forma.

🌲📍🕯️ Tras semanas de búsqueda, autoridades federales y estatales localizaron en una fosa clandestina en la zona de La Marquesa los cuerpos de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el… pic.twitter.com/vNBNgCrJ5m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 20, 2026

Detenidos por el caso de Zafar y Guillermo

La amiga de Guillermo y Zafar también confirmó a Azteca Noticias que hay siete implicados vinculados al secuestro y homicidio de la pareja, los cuales ya fueron detenidos.

De acuerdo a lo compartido, una de las arrestadas es expolicía y otros son de nacionalidad venezolana.

Por ahora no se sabe si hay más personas relacionadas, a parte de las detenidas, pero se espera que se brinde más información.