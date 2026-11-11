¿De qué murió el maestro de la UTEZ? Revelan causa de muerte de Edgardo Hugo Larrañaga tras ser hallado sin vida en Morelos

Lamentablemente, se reportó el hallazgo sin vida de Edgardo Hugo Larrañaga Ramírez, maestro de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, UTEZ, en Morelos.

El profesor de 57 años había sido reportado como desaparecido este domingo 8 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata.

Esto informaron las autoridades sobre las causas oficiales de su muerte y los detalles emitidos por la fiscalía estatal.

Desaparición del maestro de la UTEZ

De acuerdo con lo que se reveló desde el fin de semana, Edgardo Hugo Larrañaga Ramírez fue reportado como desaparecido por sus familiares el domingo 8 de noviembre de 2026.

El profesor había sido visto por última vez alrededor de las 11:00 horas en la colonia Tres de Mayo, ubicada dentro del municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

🔴 CONFIRMADO: Revelan la causa del mu3rte del profesor de la UTEZ; fue localizado en estas condiciones. https://t.co/nypPURvpwh #Noticias #Morelos — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) November 11, 2026

Encuentran sin vida a maestro en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el cuerpo del docente fue localizado durante la mañana del lunes 9 de noviembre en la misma colonia Tres de Mayo, dentro del municipio de Emiliano Zapata.

Después de su localización, el personal pericial trasladó los restos para hacer los exámenes correspondientes.

Causa de muerte confirmada por la Fiscalía de Morelos

En un comunicado de prensa publicado en redes sociales fechado en Temixco, las autoridades dieron a conocer el dictamen médico legista.

Edgardo Hugo perdió la vida debido a una asfixia por suspensión completa. Los peritos confirmaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia física al momento de su localización.

Entregan restos a la familia de Edgardo Hugo

La fiscalía confirmó que durante la noche del lunes 9 de noviembre entregó el cuerpo de Edgardo Hugo Larrañaga Ramírez a sus familiares, una vez concluidas todas las diligencias periciales y legales.

Señalaron que mantendrán el caso con reserva legal en respeto a los derechos y al dolor de las víctimas indirectas.

Tras 24 hrs confirmaron muerte de Edgardo Hugo 'N', docente de la UTEZ hallado en un predio. ¿Qué se sabe del caso?#MorelosViolento #crisis pic.twitter.com/FofqA0iavY — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) November 11, 2026

¿La Fiscalía de Morelos intentó ocultar hallazgo del cuerpo?

Las autoridades hablaron sobre los posibles comentarios en redes sociales donde se afirmaba que se había intentado ocultar el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía comentó que esta versión es falsa.