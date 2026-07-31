Fiscalía revela causa de muerte de Ericka Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera

Los peritajes forenses arrojaron las primeras certezas en torno a la trágica muerte de Ericka Hernández Pacheco, presidenta del Sistema DIF Municipal de Madera, Chihuahua, y esposa del alcalde Arnoldo Jáquez Pérez, quien fue hallada sin vida el pasado 29 de julio.

Lamentamos el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, Presidenta del DIF de Madera, Chihuahua. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con su esposo, el alcalde Arnoldo Jáquez Pérez, familiares y amigos. pic.twitter.com/OZbGImJmlU — CNDH en México (@CNDH) July 30, 2026

Autopsia confirma de qué falleció Ericka Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, confirmó formalmente que la causa del fallecimiento de la funcionaria municipal fue asfixia por suspensión, según el resultado definitivo de la necropsia practicada por el personal pericial de la dependencia.

Aunque los hallazgos periciales y la precisión de que el alcalde Arnoldo Jáquez no se encontraba en la vivienda orientan las indagatorias hacia un posible suicidio, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene abierta la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes para descartar cualquier otra hipótesis. El resguardo del inmueble y la recolección de indicios buscan confirmar con rigor científico la secuencia exacta de los hechos ocurridos en el domicilio.

El hallazgo sin vida de Hernández Pacheco ocurrió el pasado miércoles 29 de julio en el domicilio de la pareja, ubicado en la intersección de las calles Sexta y Félix U. Gómez, en el municipio de Madera. Aunque las primeras versiones e informes preliminares recopilados por las autoridades apuntaban al análisis de pruebas sobre un probable homicidio, el fiscal Juan Carlos Portillo precisó que las indagatorias iniciales y los testimonios recabados confirman que el presidente municipal no se encontraba en el inmueble al momento en que sucedieron los hechos.

El trágico desenlace ocurrió a tan solo unos días de que la pareja celebrara su aniversario de bodas número 27, fecha en la que el edil le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. Tras confirmarse el deceso, el alcalde Arnoldo Jáquez agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por la comunidad.