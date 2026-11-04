¿Republicano o demócrata? Este es el partido de Donald Trump y lo que necesita para fortalecer su gobierno en las elecciones en Estados Unidos 2026

En las elecciones intermedias en Estados Unidos 2026, el presidente en turno se juega el control total que ha tenido en el gobierno federal durante los últimos dos años. En Azteca Noticias te explicamos de qué partido es Donald Trump, si republicano o demócrata y lo que más le conviene en los comicios de mitad de mandato (midterm elections).

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¿Trump es demócrata o republicano?

Donald Trump es miembro del Partido Republicano, agrupación política de ideología conservadora y nacionalista. El empresario se ha identificado con esta fuerza durante su carrera presidencial y sus campañas. Previamente, antes de dedicarse al espectro político, incluso se afilió al Partido Demócrata, que se caracteriza por el liberalismo moderno americano.

Su plataforma se ha centrado en políticas conservadoras, como la promoción del nacionalismo económico bajo el lema "America First", lo que ha reforzado su base electoral y generado un fuerte apoyo dentro del Partido Republicano.

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¿Qué necesita Donald Trump en las elecciones intermedias 2026?

La victoria del Partido Republicano en el Congreso significaría continuar con el dominio de Trump en el gobierno, sin restricciones a sus iniciativas. Por el contrario, el triunfo del Partido Demócrata derivaría en un freno para el presidenteen el Senado y en la Cámara de Representantes, además de mayor supervisión para su administración.

Las elecciones intermedias, históricamente, implican un referéndum sobre los dos años de gobierno del presidente en turno y generalmente terminan en una derrota para su partido.

¿Quién es Donald Trump y de cuánto es su fortuna?

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, es un empresario que se ha destacado por su capacidad para generar riqueza a través de una combinación de herencia familiar, inversiones estratégicas y la explotación de su marca personal en diversos sectores.

Su fortuna actual se estima en 6.2 miles de millones de dólares, de acuerdo con la publicación especializada Forbes, resultado de una exitosa trayectoria tanto en el mundo inmobiliario como en la política, donde ha sabido amalgamar sus roles para aumentar su patrimonio.

La herencia de Fred Trump y el ascenso del imperio inmobiliario

El patrimonio de Trump tiene sus raíces en la herencia recibida de su padre, Fred Trump, un reconocido promotor inmobiliario de Nueva York. Donald Trump expandió este legado con inversiones en bienes raíces de lujo, hoteles, campos de golf y otros negocios.

Por ejemplo, en 2016, los principales ingresos eran de 193 millones de dólares debido a actividades relacionadas con el golf, 77 millones por ventas de bienes raíces, 18 millones por cuotas de administración, 9 millones por regalías y 2 millones por dar conferencias, de acuerdo con el Centro de Políticas Responsables.

El padre de Donald Trump, Fred Trump, comenzó un negocio de bienes raíces en Brooklyn y Queens. Sus construcciones eran conocidas por la calidad de sus construcciones. Generalmente invertía menos de lo presupuestado en proyectos financiados por el gobierno y se quedaba con la diferencia como ganancia, una práctica que, aunque era legal, le valió ser citado en el Congreso estadounidense.

Donald aseguró que, para comenzar su aventura empresarial, su padre le hizo un “pequeño préstamo” de un millón de dólares, lo cual se ha multiplicado a lo largo de los años.

