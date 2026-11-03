EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos 2026? Cierre de casillas, conteo de votos, resultados, reacciones de Trump y últimas noticias hoy 3 de noviembre

Ya arrancó el cierre de casillas de las votaciones de mitad de mandato (midterm) en la Unión Americana, que son clave para los próximos años de gobierno del presidente Donald Trump. En Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo de las elecciones en Estados Unidos 2026, especialmente de lo que ocurre con el conteo de votos y los resultados.

En las elecciones intermedias los ciudadanos votan por los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, así como a los gobernadores de los estados de todo el país.

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¿A qué hora salen los resultados de las elecciones intermedias en USA?

Los resultados de las midterm elections comenzarán a conocerse hasta que los estados reporten el resultado tras el cierre de las casillas, el martes 3 de noviembre.