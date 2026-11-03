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Lo que se decide allá, impacta acá - Elecciones Estados Unidos 2026 - El poder del voto

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EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos 2026? Cierre de casillas, conteo de votos, resultados, reacciones de Trump y últimas noticias hoy 3 de noviembre

Ya cerraron las primeras urnas de los comicios de mitad de mandato presidencial hoy 3 de noviembre en Estados Unidos. ¿Qué se vota en las elecciones USA 2026 y cómo van los resultados? Sigue las últimas noticias en vivo

Elecciones intermedias EU
Elecciones intermedias en Estados Unidos|Reuters

Escrito por: Eder Martínez, Iveth Ortiz

Con información de: Ollinka Méndez , Citlali Sánchez

Ya arrancó el cierre de casillas de las votaciones de mitad de mandato (midterm) en la Unión Americana, que son clave para los próximos años de gobierno del presidente Donald Trump. En Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo de las elecciones en Estados Unidos 2026, especialmente de lo que ocurre con el conteo de votos y los resultados.

En las elecciones intermedias los ciudadanos votan por los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, así como a los gobernadores de los estados de todo el país.

No te pierdas: ¿Quién va ganando las elecciones en Estados Unidos? El voto anticipado adelanta ventaja en las “midterms”

¿A qué hora salen los resultados de las elecciones intermedias en USA?

Los resultados de las midterm elections comenzarán a conocerse hasta que los estados reporten el resultado tras el cierre de las casillas, el martes 3 de noviembre.

Noticias EN VIVO de las Elecciones USA 2026

RESULTADOS EN VIVO

Sigue aquí los RESULTADOS EN VIVO de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Elecciones EU

Primeros resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos

Los primeros resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos señalan que los demócratas han ganado 13 asientos, mientras que los republicanos se llevan 6.

Elecciones intermedias de Estados Unidos

Cierran casillas en Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia

Cierran las centros de votación en Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia, así como en la mayor parte de Florida y Nuevo Hampshire.

Se espera que en media hora se publiquen los resultados.

¿Qué está en juego en las elecciones en Estados Unidos 2026?

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 218 a 214 en la Cámara de Representantes, donde hay dos escaños vacantes y un independiente que se alinea con los republicanos. Los demócratas necesitan obtener tres escaños más para tener el control.

Esta Cámara tienen la facultad de presentar proyectos de ley y resoluciones, proponer enmiendas y destituir a funcionarios federales, entre otras funciones, según datos de CNN.

En el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más para hacerse con el control. Diez elecciones, incluidas las de Maine, Ohio, Carolina del Norte, Iowa y Georgia, podrían decidir el resultado, de acuerdo con Reuters.

En el Senado se confirman los nombramientos presidenciales y se ratifican los tratados, aunque hay dos excepciones: el nombramiento de un vicepresidente o los tratados relacionados con el comercio exterior.

En las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y actúan como “directores ejecutivos” de los territorios estadounidenses, porque son responsables de implementar las leyes estatales, nombrar a funcionarios, aprobar presupuestos y gestionar las emergencias y desastres locales.

Cierran las casillas en Indiana y Kentucky

A las 18:00 horas de la costa este, cerraron las casillas en los estados de Indiana y Kentucky. Inicia el conteo de los votos.

Sigue el avance de los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026 en el mapa interactivo

ICE advierte con arrestar a votantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amenazo de posibles arrestos contra quienes voten sin estar autorizados.

"Si votan de manera ilegal, los encontraremos. Los localizaremos, los arrestaremos y los procesaremos", advirtió ICE en un mensaje en su cuenta de X.

Se amplía horario para votar en Chester

Un problema en la configuración de las máquinas provoca que se amplíe media hora el tiempo para votar en Chester, Pensilvania.

¿Se puede votar en un lugar diferente?

Para poder votar, la oficina electoral estatal o local asigna el lugar en que debe ser de acuerdo con la dirección proporcionada por el ciudadano. Por esa razón no es posible votar en otro centro.

Si intentas votar en otro lugar, existe la opción de una boleta de votación provisional. Pero se corre el riesgo de que su voto no se cuente.

¿Un Donald Trump sin mayoría afectaría más a México?

Analistas advierten que una derrota republicana y la pérdida del control parlamentario podrían intensificar la presión política y el discurso de Donald Trump, con repercusiones directas para México y la relación bilateral.

Cae precio de gasolina en El Paso previo a las elecciones

En El Paso, Texas, el precio de la gasolina registró una baja previa a la jornada electoral al pasar de 4.20 a 3.75 dólares por galón, lo que representa un descenso de más de 20 centavos. En este contexto de votaciones, los ciudadanos de la zona manifestaron que sus principales preocupaciones abarcan los impuestos, el costo de vida, la educación y la migración.

¿Dónde votar para las elecciones en estados Unidos 2026?

Para encontrar el lugar donde te corresponde votar en las elecciones de Estados Unidos, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma: Ve a usa.gov/es/encontrar-centro-de-votacion.
Selecciona tu estado: Elige el estado o territorio donde estás registrado.
Introduce tu dirección: Escribe tu código postal y dirección residencial exacta para desplegar la ubicación asignada (escuelas, bibliotecas o centros comunitarios).
Verifica horarios e identificación: Revisa los horarios de apertura/cierre de tu casilla y la identificación requerida por tu estado (ID con foto o comprobante de domicilio) antes de salir.

Debes acudir únicamente a la casilla asignada a tu domicilio registrado; de lo contrario, tu voto podría procesarse de forma provisional.

Florida podría mantener sello republicano

La influencia del electorado cubanoestadounidense perfila a Florida para consolidarse como un bastión irreductible del Partido Republicano en las elecciones intermédias. Aunque una reconfiguración en la composición del Congreso de Estados Unidos alteraría el presupuesto y las prioridades legislativas internas, la postura de Washington hacia México en materia migratoria y de combate a la inseguridad mantendrá su tono punitivo y vigilante, sin margen para concesiones independientemente de las mayorías parlamentarias.

¿Una derrota republicana beneficiaría a México?

Un eventual tropiezo del Partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos no representará un alivio automático ni un cambio de fondo en la relación con México. El combate al narcotráfico y el tráfico de fentanilo se mantienen como prioridades de Estado transversales para Washington, sin importar el color partidista en el poder.

Analistas advierten que cualquier escenario electoral terminará alimentando la narrativa de presión geopolítica promovida por Donald Trump, dejando al gobierno mexicano en una postura vulnerable y bajo exigencias bilaterales de seguridad permanentemente elevadas.

Más de 50 millones de estadounidenses ya votaron

Más de 50 millones de estadounidenses ya han votado de forma anticipada antes de las elecciones legislativas, conocidas como las "midterms", y se espera que millones más acudan a las urnas cuando abran este martes.

El volumen de votación anticipada ha superado los niveles registrados en las elecciones de 2022, con aumentos especialmente notables en estados donde las carreras al Senado son muy competitivas.

¿Los demócratas podrían ganar las elecciones?

Aunque se habla de una "ola azul", las encuestas podrían fallar. En los sondeos que miden el voto genérico al Congreso, los demócratas aventajan a los republicanos, pero aún falta lo más decisivo: el voto en las urnas.

Cabe recordar que si los demócratas ganan el control de una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones internedias de Estados Unidos, la agenda legislativa de Trump podría verse frenada para la segunda mitad de su mandato.

¿Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos?

Se espera que más de 100 millones de personas voten en las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre de 2026; en esta jornada, los demócratas intentan conseguir el control mayoritario del Congreso de Estados Unidos.

"Mi nombre es igual de Americano que Donald" Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan

Abdul El-Sayed cerró su campaña dirigiéndose a Trump, asegurando que su nombre nombre árabe es igual que cualquier otro nombre americano.

Abdul es el actual Candidato del Partido Demócrata para el Senado de los Estados Unidos en Míchigan para las elecciones de medio mandato.

"Si salen a votar, ganaremos de manera aplastante" mensaje de Trump previo a las elecciones

Donald Trump envió su último mensaje a los votantes durante una aparición en el programa “Hannity”, donde instó a los republicanos a salir a votar en unas elecciones intermedias de gran importancia.

El republicano advierte que algunos puntos clave de su agenda podrían estar en riesgo dependiendo del resultado electoral.

¡A horas de las elecciones intermedias en EU! Trump ordena ataque contra isla iraní

Estados Unidos realizó ataques militares contra objetivos iraníes en la isla de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, a pocas horas de las elecciones de EU que se celebrarán este 3 de noviembre.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la operación fue de carácter defensivo y respondió al uso de misiles iraníes contra activos militares de EU, por lo que no representa el inicio de una nueva escalada militar.

"Son las elecciones más importantes" mensaje de Trump antes de las Elecciones 2026

Como parte del cierre de campaña de las Elecciones intermedias de Estados Unidos, Trump aseguró que son "las más importantes" de la historia en EU. y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos".

Solo dos mujeres latinas compiten por un escaño en el Senado

De acuerdo con datos del Centro para las Mujeres y la Política estadounidense, de la Universidad Rutgers, solamente dos mujeres latinas consiguieron la nominación de los principales partidos para la elección intermedia.

Se trata de Michele Tafoya, del Partido Republicano por Minnesota, y Alani Bankhead, del Partido Demócrata por Montana. El 3 de noviembre se decidirá si conseguirán llegar al Senado.

Trump habla sobre guerra en Medio Oriente durante cierre de campaña

"Estamos ganando frente a Irán, estamos ganando con facilidad. Su Marina ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido, está esparcida por todas las pistas de aterrizaje de Irán, hecha pedazos".

Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump en su mensaje de cierre de campaña, solamente unas horas antes de que se realice la elección intermedia que podría marcar el rumbo de sus políticas sobre la guerra en Medio Oriente.

Trump pide inmovilizar 20 mil votos de California

La administración del presidente Trump solicitió a la Corte Suprema que ordene a California inmovilizar 20 mil votos hechos por correo, ya que las boletas podrían corresponder a migrantes no ciudadanos.

Sin embargo, autoridades electorales de California afirmaron que la lista del gobierno tiene errores graves e incluye a ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

La importancia del voto latino en la elección intermedia

El electorado latino representa alrededor de 39 millones de votantes potenciales, unos cinco millones más que en las elecciones presidenciales pasadas; de ese total, el 11% se arrepiente de haber dado su voto al republicano.

En México, los temas importantes a tener en cuenta en estas elecciones son migración y el T-MEC, porque si los demócratas ganan mayoría en el Congreso de Estados Unidos, podrían meter presión en todo lo relacionado con estos dos rubros.

Trump dice que podría convertirse en el "señor Veto"

Durante una entrevista con el medio local New York Post, el presidente Trump aseguró que si los republicanos no ganan el control del Congreso, vetará todo lo que tenga que ver con los demócratas.

"Si no ganamos, vetaré todo. Estaré vetando y vetando, y entonces ellos se acercarán y probablemente llegaremos a algunos acuerdos por el camino, pero no sería tan bueno", declaró.

¿Qué toman en cuenta los estadounidenses para las midterms?

En estas elecciones lo que se ve es un referendo de la presidencia de Donald Trump, "todo lo que ha hecho la gente lo está desaprobando, está harta de esta presidencia", explicó el analista Armando Guzmán en Hechos AM.

"La realidad es que la gente está trayendo a los demócratas, porque es el único remedio para acotar, para ponerle un alto a todas las cosas que hace el presidente", añadió.

¿Las elecciones en Estados Unidos impactan a México?

Las elecciones intermedias son importantes porque se determina el margen de maniobra de Donald Trump para que pueda o no continuar con sus políticas y seguir negociando con México.

Las encuestas le dan un 90% de probabilidades a los demócratas de recuperar el control de la Cámara de Representantes y arriba de un 70% para que pase lo mismo en el Senado.

Lo anterior podría poner en una encrucijada a los dos años que restan del mandato de Trump, ya que se limitaría su poder en temas como el comercio, aranceles y migración.

Demócratas buscan recuperar el control del Congreso de EU

Los estadounidenses están votando para renovar el Congreso y los demócratas podrían resultar victoriosos; necesitan cuatro escaños del Senado para controlarlo, y tres para recuperar la Cámara de Representantes.

¿Un resultado positivo para los demócratas puede influir en el mandato de Donald Trump?

"Sacar a Donald Trump no me parece que van a encontrar los votos si se produjeran artículos de enjuiciamiento en la Cámara de Representantes (...) pero yo creo que en el Senado, particularmente lo de Trump, se caería", explicó Agustín Acosta, analista político.

Congresista demócrata respalda a candidato republicano

La congresista demócrata en funciones, Haley Stevens, aseguró que respalda al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, en el estado de Michigan.

Su postura se debe a una disputa que tuvo con el nominado demócrata Abdul El-Sayed y generó indignación entre los demócratas, que lo calificaron como una traición.

Concluyen las votaciones anticipadas

Más de 54 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada, incluidos los sufragios presenciales y por correo; en algunos estados clave, esta participación supera los niveles de hace cuatro años.

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