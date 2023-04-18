¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 18 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este martes 18 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Detención de presunto homicida de periodista Fredid Román

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, destacó la detención de José “N”, alias El Deibi, por el posible delito de homicidio calificado en agravio del periodista Fredid Román, ocurrido en Guerrero en agosto del año pasado.

AMLO se lanza de nuevo contra el INAI

Después de que un reportero cuestionara sobre el INAI en la mañanera de AMLO, este se lanzó nuevamente contra el Instituto. "Desde que se creó, el INAI, no sirve para nada, sirve para legitimar y ocultar la corrupción", sentenció. También llamó al Congreso Legislativo a desaparecerlo y transferir sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ llamó al Legislativo a desaparecer el #INAI y transferirle sus funciones a una dependencia del gobierno federal o a la Auditoría Superior de la Federación que es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados pic.twitter.com/9Zqx1XFsN3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

AMLO acusa supuesto espionaje por parte de la DEA

AMLO aseveró que: "Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y la secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del pentágono". De igual manera, señaló que la Semar y la Sedena respetan los derechos humanos.