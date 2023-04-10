¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 10 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este lunes 10 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Quién es quién en los precios

Ricardo Sheffield, al mando de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer el quién es quién en los precios.

¿Qué dijo AMLO sobre el posible intercambio el Ferrobuque?

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de un intercambio entre los mexicanos y sus familias en Estados Unidos por medio del Ferrobuque, el presidente AMLO señaló que sí es posible en la vía de Coatzacoalcos y arriba en Alabama.

¿Qué dijo AMLO sobre Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz?

"Muy distinto, diferente a lo que pasaba anteriormente, y no voy aquí a recordar qué sucedía porque mis paisanos veracruzanos, pues están bien despiertos", afirmó AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobre autoridades de El Salvador tras incendio en Ciudad Juárez?

AMLO aseguró que las autoridades de El Salvador están en su derecho de exigir justicia tras el incendio de estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que las autoridades de El Salvador están en su derecho de exigir justicia tras incendio estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua pic.twitter.com/FTtCpAWeVQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 10, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre respuesta de China tras carta?

En la mañanera de AMLO, este habló acerca de la respuesta por parte del ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre el tema de fentanilo, tras la carta que envió al presidente, Xi Jinping; ante esto, cuestionó el origen.

#EnLaMañanera | Después de que #China negó existencia

tráfico ilegal de #fentanilo a México, el presidente @lopezobrador_ insistió en que debe conocer el punto donde se fabrica la sustancia pic.twitter.com/kgZXDWd5G2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 10, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre juicio aplazado de Genaro García Luna?

AMLO aseveró que es importante que se den los plazos que por ley pueden otorgarse y cree que lo que se busca es profundizar la investigación, lo cual ayuda porque sí sería muy importante el que se supiera más. En ese sentido, aseveró que está esperando el momento adecuado para demandar al abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.