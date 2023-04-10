"¿En dónde se produce?": AMLO cuestiona origen de fentanilo tras respuesta de China

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este habló acerca de la respuesta por parte del ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre el tema de fentanilo, tras la carta que envió al presidente, Xi Jinping; ante esto, cuestionó el origen.

"Queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la cancillería, con la embajada, esto lo está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores, para tener una postura clara, sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China, tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo", dijo AMLO.

Posteriormente, cuestionó: "¿¿Si no se produce en China, en dónde se produce? Si dicen que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo?".

#EnLaMañanera | Después de que #China negó existencia

tráfico ilegal de #fentanilo a México, el presidente @lopezobrador_ insistió en que debe conocer el punto donde se fabrica la sustancia pic.twitter.com/kgZXDWd5G2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 10, 2023

Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó tráfico de fentanilo

Tras la carta enviada por parte de AMLO en la cual pide a China apoyo para frenar el tráfico de fentanilo; Mao Ning, vocera del ministerio de Relaciones Exteriores chino, aseveró que no existe tráfico ilegal del opioide entre dicho país y México. Agregó que no hay notificación de las autoridades mexicanas sobre la incautación de esta droga.

“Primero, no existe tal cosa como tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Los canales para la cooperación bilateral antidrogas entre los dos países están abiertos y las autoridades de ambas naciones mantienen buena comunicación. China no ha recibido ninguna notificación de México respecto a incautaciones de fentanilo controlado”, dijo la vocera.

AMLO adelanta reunión sobre fentanilo en Washington, Estados Unidos

El presidente AMLO aseguró, como desde hace algunas semanas, que el próximo jueves 13 de abril, se realizará una reunión en Washington, Estados Unidos para tratar el tema de fentanilo. En esta reunión se encontrará Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como responsable de la comitiva mexicana en materia de seguridad.

En la carta que envió AMLO a China, acusa a Estados Unidos de que si México no detiene a las bandas del narcotráfico que introducen el fentanilo, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las fuerzas armadas invadan el territorio”.