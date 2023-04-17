¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 17 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este lunes 17 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Inicia campaña de prevención de adicciones como estrategia nacional

Tras el regreso de vacaciones después de la Semana Santa, miles regresan a las aulas, se dio inicio a la campaña preventiva y permanente "Prevención de adicciones", en nivel secundaria y media superior, llamada "Si te drogas, te dañas".

En la mañanera de AMLO, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por medio de un video, dio comienzo a la campaña, sobre la cual dijo que llegaría a 260 mil alumnos. Asimismo, se dio un enlace con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

AMLO habla sobre la campaña antidrogas contra el fentanilo

El presidente habló acerca de la campaña "Si te drogas, te dañas", sobre la cual refirió que es la apuesta de México para quitar "la ansiedad, el deseo, por la droga” entre la población joven.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró el llamado para atender las causas que originan la drogadicción en jóvenes pic.twitter.com/kE0Fv0x8xj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

AMLO habla sobre la matanza de siete personas en un balneario de Guanajuato

El presidente AMLO habló acerca de lo ocurrido en un balneario en Cortázar, Guanajuato, donde siete personas fueron asesinadas el pasado sábado 15 de abril, sobre el cual adjudicó al consumo de drogas y a la lucha entre bandas "por el mercado".

#EnLaMañanera | Tras el asesinato de siete personas en un balneario de Cortazar, #Guanajuato el presidente @lopezobrador_ lamentó lo ocurrido pero este hecho lo atribuyó al consumo de drogas y a la lucha entre bandas “por el mercado” pic.twitter.com/s3wPRjZLGd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

AMLO da a conocer que Ceci Flores, madre buscadora en Sonora, fue localizada con vida

AMLO dio a conocer la aparición de Ceci Flores Armenta, madre buscadora en Sonora, reportada como desaparecida durante este mismo lunes 17 de abril; sobre esto dijo que apareció y que está con buena salud.

AMLO reafirma plan de salud mejor que Dinamarca

López Obrador aseguró nuevamente que el gobierno adquirió los suficientes fármacos para abastecer a la población en los próximos dos años con un ahorro de 48 mil millones de pesos. Asimismo, volvió a comprometerse a que México logre un sistema de salud mejor que el de Dinamarca para este mismo 2023.

Asi informó el presidente @lopezobrador_ sobre la aparición de Ceci Patricia Flores Armenta pic.twitter.com/pDKrIMbfcB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

AMLO se lanza contra DEA por infiltración en Los Chapitos

En la mañanera de AMLO, este sentenció, como una "intromisión abusiva y prepotente", la infiltración de la Agencia Antidrogas (DEA) en el círculo de Los Chapitos.