Ceci Flores Armenta, madre buscadora en Sonora, fue localizada con vida: AMLO

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer la aparición de Ceci Flores Armenta, madre buscadora en Sonora, reportada como desaparecida durante este mismo lunes 17 de abril.

AMLO confirmó la desaparición de la madre buscadora, Ceci Flores Armenta y reiteró que la activista desapareció tras “acudir a otro sitio en Sonora”, por lo que se ordenó el despliegue de un operativo, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), para dar con su paradero.

Tras unos minutos de dar la noticia de la desaparición de Ceci Flores Armenta, dijo: "Ya apareció la señora, está bien de salud". Sin embargo, no dio más detalles.

De acuerdo con la organización Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores Armenta, se encontraba realizando una búsqueda por el estado y fue vista por última vez mientras iba abordo de una patrulla de la policía estatal, que "se supone le brindaba protección".

#ÚLTIMAHORA | Autoridades hallaron con vida a Ceci Patricia Flores Armenta, madre buscadora, quien se encontraba el domingo en una jornada de búsqueda en Ahome, Sinaloa, así lo confirmó el presidente @lopezobrador_ " Ya apareció la señora, está bien de salud" pic.twitter.com/YEaI4lp1rt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

Ceci Flores ya había denunciado amenazas en su contra

Cabe destacar que desde el pasado 14 de diciembre de 2022, la activista Ceci Flores Armenta, denunció que desde noviembre había acudido a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar amenazas en su contra, puesto que "habían puesto precio a su cabeza". Ante esto pidió seguridad y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interviniera.

#Sinaloa | Ceci Flores, una madre buscadora, se reporta como #desaparecida.



Estaba realizando búsqueda y fue vista la última vez mientras iba bordo de una #patrulla de la policía estatal.https://t.co/wwTnWmd1Ln — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

Ceci Flores Armenta, se encuentra ejecutando búsquedas por su hijo Alejandro Islas Flores, desaparecido en 2015; sin embargo, aseguró que a pesar de recibir constantes amenazas de muerte, no dejará de buscar a su hijo ni de apoyar a otras madres buscadoras.

La Fiscalía del estado de Sonora también confirmó la aparición de Cecilia Flores Armenta e informó que su vehículo presentó una falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular, por lo que no se podía comunicar.

La activista se encarga de mantener informada a la población acerca de la búsqueda de desaparecidos a través de la cuenta oficial de Madres buscadoras de Sonora.