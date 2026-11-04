¿Quién es Deb Haaland? La madre soltera que vivió de cupones y hoy hace historia en Nuevo México

Deb Haaland no es la típica política de traje sastre que nació en cuna de oro. Estamos hablando de una mujer que sabe perfectamente lo que es vivir contando los centavos antes de la quincena. Esta Nuevo Mexicana de 35 generaciones, miembro del Pueblo de Laguna, Nuevo México acaba de hacer historia al convertirse en la primera mujer indígena en gobernar un estado en toda la historia de Estados Unidos.

La exsecretaria del Interior superó en los comicios al republicano Greggory D. Hull y asumirá el mando estatal tras la salida de Michelle Lujan Grisham. La administración de Haaland priorizará el acceso habitacional, la salud pública y la emergencia hídrica.

De representante local a un sueño por la gubernatura

Su camino a la cima estuvo lleno de baches que quebrarían a cualquiera. Hubo un tiempo donde dependió de los cupones de alimentos del gobierno para darle de comer a su hija Somah, y recurrió a Planned Parenthood para no quedarse sin atención médica básica.

Como madre soltera, limpió escuelas para pagar la matrícula de su hija, organizó caterings y emprendió un pequeño negocio enlatando salsa casera en su cocina para sobrevivir. A eso súmemos más de 30 años de sobriedad tras una dura batalla personal. Esa resiliencia cruda la llevó desde el Pueblo de San Felipe hasta lo más alto del poder en Washington.

Thank you, New Mexico! It is the honor of my lifetime to be elected your 33rd Governor. Tonight, you made history. You chose a future where New Mexico comes first, where working families have a chance to get ahead, and where every New Mexican has a voice. I know the challenges ahead are real. But I also know that New Mexicans have never backed down from a fight — and we are going to tackle these challenges together. Whether you voted for me or not, I will always be your Governor, too. Because this campaign was about all of us, and the future we deserve. Let’s keep New Mexico, New Mexico. Let’s build a brighter future for our families. And let’s get to work. — Deb Haaland (@DebHaalandNM) November 4, 2026

¿Por qué ganó la gubernatura de Nuevo México?

Como Secretaria del Interior con Joe Biden de 2021 a 2025 hizo historia como la primera nativa americana en el gabinete presidencial y tuvo a su cargo a 70,000 empleados. Protegió 13.5 millones de acres de tierra y generó un impacto real al crear una unidad especial para investigar los brutales casos sin resolver de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas.

Ahora, como la 33.ª gobernadora electa, su plan no es calentar la silla. Sabe que Nuevo México enfrenta una crisis pesada de adicciones, crimen organizado y una sequía que asfixia al estado. Su promesa es gobernar para las familias trabajadoras y meter las manos al fuego por el lugar que la vio crecer.