Elecciones Estados Unidos 2026: ¿Quiénes son los candidatos con raíces mexicanas que compitieron?

Este martes 3 de noviembre del 2026 se llevaron a cabo las elecciones "midterms" en los Estados Unidos para renovar puestos en la Cámara de Representantes, el Senado y algunas gubernaturas estatales.

Esta jornada de votaciones también destacó con participación de candidatos con raíces mexicanas en estados que tienen presencia latina como Texas, California y Arizona.

¿Quiénes son los candidatos mexicanos que participaron en estas elecciones?

¿Ya están seguros todos los resultados de las elecciones en Estados Unidos?

Aunque las votaciones presenciales ya concluyeron y la mayoría de agencias de noticias de dicho país ya confirmaron algunos resultados, el conteo sigue en varios distritos de Estados Unidos.

Los resultados finales y la certificación oficial puede tardar unos días o hasta semanas por el conteo de votos enviados por correo, votos provisionales y revisión en contiendas más reñidas.

🇺🇸 Los demócratas consiguieron victorias clave en las elecciones intermedias y recuperaron el control del Senado, un revés para Donald Trump (@POTUS) que cambia el equilibrio de fuerzas en #Washington.



El reporte de Armando Guzmán (@armandoreporta) para #Hechos con… pic.twitter.com/YuXOi57VPV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Candidatos de origen mexicano en las elecciones de Estados Unidos

Entre los candidatos de este 2026 hubo participación mexicana y algunos de ellos tuvieron triunfos importantes. Es el caso de Xavier Becerra y Gina Hinojosa, Bobby Pulido, entre otros, que salieron victoriosos en las "midterms".

¿Quién es Xavier Becerra y cuáles fueron sus resultados?

De padres migrantes mexicanos, fue secretario de Salud de EU y procurador de California. Compitió por la gubernatura en el estado que tiene más de 12.7 millones de personas de origen mexicano.

Ganó la gubernatura de California representando al Partido Demócrata con 63.98% de los votos frente al republicano Steve Hilton, 36.02%, convirtiéndose en el primer hispano en ocupar el cargo desde 1875.

¿Quién es Gina Hinojosa y cuáles fueron sus resultados?

Es abogada de ascendencia mexicana y legisladora estatal en Texas desde 2017.

Triunfó con el 52.94% de los votos ante el republicano Greg Abbott, 45.57%. Se convierte en la primera latina en gobernar el estado de Texas y la primera mujer al frente de la gubernatura desde Ann Richards en 1991.

¿Quién es Juan Ciscomani y cuáles fueron sus resultados?

Político republicano nacido en Hermosillo, Sonora, quien emigró de niño a Estados Unidos y se naturalizó, siendo uno de los pocos integrantes del Congreso nacidos directamente en territorio mexicano.

Buscaba la reelección en la Cámara de Representantes por el Distrito 6 de Arizona, donde perdió la contienda al obtener el 44.96% de los votos contra un 52.97% de la demócrata JoAnna Mendoza.

¿Quién es Bobby Pulido y cuáles fueron sus resultados?

Reconocido cantautor y actor estadounidense de música tex-mex con éxitos como "Desvelado" o "Se murió de amor", nacido en Texas.

Compitió por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas, logrando la victoria con el 62.32% de los votos frente a la republicana Monica De La Cruz, 37.68%.

¿Quién es JoAnna Mendoza y cuáles fueron sus resultados?

Veterana de la Marina y del Cuerpo de Marines, de origen mexicoestadounidense, madre soltera y activista crecida en la zona fronteriza sur de Arizona.

Obtuvo el triunfo en la Cámara de Representantes por el Distrito 6 de Arizona al alcanzar el 52.97% de los votos, superando al republicano Juan Ciscomani, 44.96%.