Debate elecciones Edomex en vivo: “Tú representas la corrupción”, Alejandra del Moral a Delfina

Alejandra del Moral, candidata de la coalición ‘Va por el Estado de México’, arremetió al iniciar el debate por la gubernatura del Estado de México contra Delfina Gómez, aspirante de la alianza ‘Juntos hacemos historia’. Esto tras señalar que “representa la corrupción” por haber sido sentenciada por “robar el dinero de los trabajadores” cuando fue presidenta municipal de Texcoco.

La priista afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró culpable a la morenista por lo que “no tiene calidad moral” para asegurar que, en caso de llegar a la gubernatura, combatirá frontalmente la corrupción en la entidad.

“No hay peor acto de corrupción que robarle a los trabajadores, es algo por lo que ya fuiste juzgada, por lo que fuiste declarada culpable... Tú representas la corrupción”, expresó la abanderada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Delfina Gómez rechaza acusación por “robo a trabajadores”

La candidata Delfina Gómez rechazó que haya sido condenada por presuntamente haber robado recursos que eran para los trabajadores de la presidencia municipal de Texcoco. En su intervención, mencionó que la sentencia se emitió contra Morena, por lo que nuevamente atajó las acusaciones y pidió pruebas del presunto acto de corrupción.

“Fue un fallo que se hizo a un partido, no a una persona, decían ‘es que la maestra’, por mi no ha pasado nada, demuéstrenlo. Sí hubo una sanción al partido, pero que no se confunda, yo sí hago la aclaración”, aclaró.

Tribunal Electoral sancionó con 4.5 millones de pesos a Morena por caso de trabajadores de Texcoco

El escándalo más sonado de la morenista Delfina Gómez es la sanción que, en enero de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció, por 4 millones 529 mil pesos, a Morena a causa de haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015 y la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores de Texcoco.

En ese sentido, Alejandra del Moral recordó el escándalo y acusó a la morenista de que incluso fue sancionada por esto.