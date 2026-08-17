“Lo que sí debe preocupar en México son las investigaciones sobre huachicol fiscal”, tras retiro de la visa a Andy López Beltrán

Este fin de semana, amigos, conocidos y hasta gente con la que nunca he cruzado palabra, me escribió haciéndome la misma pregunta: ¿Cómo verificar si Andy López Beltrán y sus hermanos están bajo investigaciones judiciales en Estados Unidos?

"Ojo". Aquí va la respuesta, sin especulaciones y sin asumir culpabilidades.

Lo que sí se sabe

Desde hace más de dos años, varias agencias estadounidenses han revisado las conexiones de los hijos del expresidente López Obrador con asociados plenamente identificados por nombre, apellido y dirección. Esos asociados —no necesariamente los hermanos López Beltrán— podrían eventualmente enfrentar acusaciones. Pero Estados Unidos no va a actuar en este caso en particular como policía del mundo, ni como policía de México tampoco.

Ya es público y notorio que durante años, la prensa mexicana ha documentado empresas vinculadas no directamente a los López Beltrán, sino a personas de su entorno. Usted conoce esos nombres. Usted ha visto las acusaciones: contratos públicos por cientos de millones de pesos, especialmente en el sector de medicamentos y en proyectos como el Tren Maya, mientras el padre de estos tres hermanos era presidente de México.

Hay incluso grabaciones atribuidas a socios de los López Beltrán y a algunos familiares. Y sí, parte del dinero del Tren Maya aparece mencionado en esas pesquisas. Pero —y esto es crucial— si todo eso fuera cierto, serían delitos cometidos en México contra intereses mexicanos. Estados Unidos no interviene en eso.

El sistema judicial en Washington no castiga violaciones a leyes extranjeras. Castiga violaciones a las leyes estadounidenses cometidas dentro o fuera de Estados Unidos, pero siempre mientras sean contra las leyes y la integridad estadounidense. Si alguien viola las leyes de México o de otro país, es a esos otros países a quienes les corresponde proceder contra los violadores.

Entonces, ¿por qué le cancelaron la visa a Andy López Beltrán?

Si las autoridades estadounidenses, encontraron algo relevante, concluyeron que Andy López Beltrán era lo suficientemente incómodo como para impedirle la entrada al país. Eso no significa que haya violado leyes estadounidenses. Mientras no se compruebe la existencia y la evidencia de delitos federales estadounidenses, la solución administrativa es cancelar la visa. Punto.

Pero, atención. Todo lo anterior tampoco significa que esté fuera de todo peligro legal. Esto continúa como una muy seria posibilidad.

¿Por qué tanto hermetismo?

Porque reconocer una investigación antes de tiempo puede alertar a los involucrados, poner en riesgo a testigos y facilitar la destrucción de pruebas. Por eso el Departamento de Justicia opera en silencio absoluto: ni confirma, ni niega, ni comenta. Lo mismo se aplica para los estadounidenses investigados que para los extranjeros.

Protección institucional

En Estados Unidos, revelar una investigación activa es dinamitarla. Los abogados defensores buscan precisamente eso: demostrar que hubo filtraciones, riesgos a testigos o destrucción de evidencia para invalidar acusaciones.

Señales de una investigación federal avanzada

Cuando un caso ya está en manos de fiscales y agentes federales, aparecen los siguientes indicios que son muy claros:

Las cartas de notificación ( target letters ): avisos formales de que un individuo es “objeto” de una investigación y que su caso fue turnado a un Gran Jurado. Ese es el día en que a cualquiera se le arruina la semana.

( ): avisos formales de que un individuo es “objeto” de una investigación y que su caso fue turnado a un Gran Jurado. Ese es el día en que a cualquiera se le arruina la semana. Las órdenes de registro ejecutadas por agentes federales en propiedades, negocios o cuentas financieras.

ejecutadas por agentes federales en propiedades, negocios o cuentas financieras. La congelación de activos y las sanciones del Departamento del Tesoro (OFAC). Si el sujeto es extranjero, el pánico se multiplica: las sanciones alcanzan a socios comerciales, familiares y colaboradores políticos y ahí si lo ejecutan acciones en cualquier rincón del planeta.

y las sanciones del Departamento del Tesoro (OFAC). Si el sujeto es extranjero, el pánico se multiplica: las sanciones alcanzan a socios comerciales, familiares y colaboradores políticos y ahí si lo ejecutan acciones en cualquier rincón del planeta. La revocación de visas si, también, esto es parte del paquete.

La cancelación de un visado —como el de Andy López Beltrán— indica que Washington posee información de inteligencia negativa o preocupaciones legales. Pero no es una condena, ni una acusación formal.

Aquí es necesario aclarar un error que ha sido reportado en México toda la semana. La cancelación de 175 mil visas

Si usted leyó, escuchó o vio esa noticia, seguramente se sorprendió de que ya les hubieran quitado a personas de México 175 mil visas. Esas visas, nada tienen que ver con las cincuenta y tantas revocadas a políticos de Morena. Son casos distintos.

Las 175 mil cancelaciones corresponden a personas con permisos de residencia temporal en Estados Unidos, que tuvieron problemas con la ley dentro de Estados Unidos: pleitos públicos, violencia doméstica, manejar bajo la influencia del alcohol, fraudes menores, robos, etc. Nada de eso tuvo que ver con la cancelación de visas a políticos mexicanos.

Lo que sí debe preocupar en México son las investigaciones a fondo sobre lo que folclóricamente llamamos huachicol fiscal: porque aquí sí interviene Estados Unidos

La justicia norteamericana está investigando el robo de combustible mexicano vinculado a Pemex y a los cárteles. La razón es que eso se ha convertido en una fuente de ingresos del crimen organizado y un mecanismo de lavado de dinero de los cárteles. Ambas acciones benefician a los narcotraficantes y eso si es visto por la justicia estadounidense como violación a las leyes de este país.

La realidad es que hasta donde es público, en esas pesquisas ha aparecido el nombre de los López Beltrán, hasta ahora, solo como mención informal, no como acusación. Pero atención, no es que las acusaciones y las sospechas no existan, es que en estos delicados casos judiciales todo requiere corroboración.

La nueva dimensión es esta: parte del rastro de las pruebas pasa ahora por Estados Unidos. Eso significa que los investigadores podrían tener acceso a registros aduaneros, información financiera, documentos corporativos y comunicaciones que el público mexicano no puede ver.

¿Involucran estos registros a Andy López Beltrán? No lo sabemos.

¿Qué podría pasar?

Si el Departamento de Justicia encuentra pruebas creíbles, podría haber acusaciones formales, aun a sabiendas que eso en México desataría una tormenta legal y política.

Lo que es muy importante decir, es algo que en un país con sistemas judiciales operativos y eficientes parecería obvio. Si existen pruebas, el gobierno de México, ya está informado de ellas, y francamente debería investigarlas, sin importar quién sea el implicado ni de quién sea hijo.

