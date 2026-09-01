“El INE no es para obedecer al poder": La censura y el intento por silenciar a TV Azteca

Me quedo pensando: ¿De quién fue la ideota? Imagínense esa junta en el Palacio donde la pregunta fue: "¿Cómo le hacemos para callar a TV Azteca?”. Y a la junta llegaron los “creativos”, con sus morenas y negras ocurrencias: "¡Vamos a decirle al pueblo de México, con toda firmeza: ‘No vean TV Azteca'!”. Con ese autogol llegó el Mundial y los de camiseta guinda se enteraron de que cada vez, ustedes, nos ven más... y la Selección Azteca fue la campeona.

Entonces fueron a llamar a otro elefante, de entre sus archivos muertos revivieron los mal llamados “Lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias”. Esa audiencia independiente, inteligente, decidió y le mandó un claro mensaje a los oscuros intereses de la 4T y de Morena: el control lo tiene la audiencia que quiere seguir viendo y escuchando información, opinión: ¡Hechos!

La noticia los dejó negros de coraje y ¡fueron a llamar a otro elefante! A la tela de la araña llegó el domado y censurador INE. Con toda su amargura se fue contra el humor y la sátira política que habitó la casa de los mañosos, ahí donde convivieron corrupción, impunidad y delincuencia. Señoras y señores, que nadie se confunda con sus ideotas: el INE está para proteger la democracia, no para proteger al poder y sus narcopolíticos... el INE no está para obedecer los morenos intereses de querer callar a TV Azteca.