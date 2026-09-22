¿Cuál es el origen de la sátira política? La tradición que la reforma de Morena busca censurar

Frente a la embestida legislativa impulsada en el Congreso para controlar lo que se publica en las redes sociales y sancionar el uso de imágenes, parodias e inteligencia artificial en contenidos digitales, el poder olvida una lección histórica fundamental: la sátira política no nació en internet ni es un invento reciente de las redes sociales. La caricatura, el sarcasmo y la burla al gobierno en turno son pilares identitarios de la libertad de expresión en México desde el siglo XIX.

Pretender tipificar el humor ácido como una infracción a los derechos de autor o una amenaza a la estabilidad institucional es un intento de desmantelar una trinchera democrática que ha sobrevivido a invasiones, censuras imperiales, dictaduras y regímenes de partido único.

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El origen de la sátira política en México

Desde los orígenes de la prensa independiente en el México decimonónico, publicaciones pioneras como El Iris (1826) y La Orquesta (1861) abrieron el camino al combate gráfico. Dibujantes y cronistas de la talla de Constantino Escalante y José María Villasana desafiaron el rigor del poder público de Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada.

Más tarde, durante el porfiriato, cabeceras emblemáticas como El Hijo del Ahuizote, fundado por Daniel Cabrera, y El Colmillo Público, impulsado por los hermanos Flores Magón, convirtieron la gráfica popular en la principal herramienta de denuncia contra el autoritarismo. Artistas de la magnitud de José Guadalupe Posada inmortalizaron el descontento social retratando los vicios de las élites, consolidando el grabado y la litografía como un espejo incómodo ante la solemnidad del régimen.

El Hijo del Ahuizote, el periódico que criticaba y se burlaba de Porfirio Díaz.|X.

Esta tradición crítica trascendió al siglo XX con el trabajo de caricaturistas fundamentales como Eduardo del Río "Rius", Helioflores y Naranjo, quienes sortearon la censura del priismo hegemónico mediante la historieta y el cartón político.

Los memes de hoy no son más que la evolución directa de esa gráfica popular: una herramienta democratizada donde cualquier ciudadano puede ejercer el escrutinio público de manera creativa. Cuestionar, parodiar y ridiculizar a las figuras del poder no es un delito de propiedad intelectual, sino un indicador de salud democrática que ha servido históricamente para nivelar la balanza entre la ciudadanía y el abuso de autoridad.

El peligro de amordazar el humor político bajo el disfraz de la protección de los derechos de autor

Que Morena pretenda usar el aparato del Estado para fiscalizar la conversación digital, prohibir el uso de marcas o imágenes y amagar con multas millonarias e inhabilitaciones de internet, lo que realmente busca es la cancelación de la crítica incómoda. La prisa por instaurar un cerco normativo sobre la sátira revela una profunda intolerancia al escrutinio social, disfrazando de protección al copyright lo que en los hechos representa una mordaza contra la disidencia, el periodismo y el ingenio popular.

La libertad de expresión no es una concesión del gobierno en turno ni un privilegio susceptible de ser acotado por conveniencia partidista. Pretender controlar los memes y la sátira política implica desconocer la tradición histórica de un país que ha encontrado en la comedia su mejor mecanismo de resistencia. Defender el derecho a la parodia en el entorno digital es defender la historia y la democracia misma, pues un régimen que le teme al humor de sus ciudadanos es un régimen que demuestra su miedo y debilidad.