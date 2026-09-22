Lourdes Mendoza expone el intento de Morena de controlar la conversación digital con iniciativa

Mientras el discurso oficial abandera una supuesta defensa de la soberanía frente a la injerencia extranjera, las verdaderas intenciones del bloque gobernante en el Congreso parecen orientadas a construir un cerco de contención y simulación en redes sociales. Personajes como Arturo Ávila, asociado al entorno de Luisa María Alcalde, y el diputado Sergio Gutiérrez Luna encabezan una embestida legislativa que pretende regular plataformas digitales y restringir contenidos bajo el pretexto de blindar los procesos electorales de 2027. Sin embargo, la medida expone el nepotismo político y el pragmatismo de parejas encumbradas en el poder que buscan resucitar políticamente ofreciendo el control de la conversación pública en momentos de severo desgaste institucional.

La contradicción resulta evidente para la ciudadanía: se defiende con vehemencia la soberanía frente a actores externos, pero se tolera el financiamiento, la operación y el despliegue del crimen organizado durante las jornadas electorales. Gobernadores e integrantes del oficialismo cuestionados por presuntos nexos con redes delictivas, como Rubén Rocha Moya o Marina del Pilar, continúan operando con impunidad, exponiendo un doble rasero donde el escrutinio sobre la delincuencia se omite, mientras que la crítica ciudadana, el periodismo independiente y los memes en internet son catalogados como amenazas que deben sancionarse.

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Escándalos simultáneos y la tentación del control de la conversación digital

El trasfondo de esta iniciativa regulatoria responde a un intento por sofocar el descontento social generado por una cascada de escándalos simultáneos. La revocación de visas a figuras ligadas al entorno gubernamental, el repentino retorno de mandatarios estatales cuestionados y la evidente injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, marcada por la imposición de perfiles sin trayectoria jurídica en la Suprema Corte, han encendido la conversación digital. Ante el fracaso por matizar los señalamientos en redes, la estrategia de la bancada mayoritaria apuesta por amordazar el humor y la opinión mediante amenazas de multas e inhabilitaciones.

A esto se suman graves señalamientos sobre el uso de granjas de bots y cuentas automatizadas operadas por actores cercanos a la cúpula del partido oficialista para manipular la opinión pública y atacar a periodistas. Los intentos por justificar la norma bajo un supuesto respeto a la Constitución y la libertad de expresión contrastan con la realidad que enfrentan los comunicadores en las entidades federativas, donde los ataques sistemáticos desde los gobiernos locales buscan silenciar el escrutinio. La propuesta plantea así una encrucijada para la sociedad civil: ceder ante la autocensura o mantener la crítica abierta frente al abuso de poder.