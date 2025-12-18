Regreso masivo de paisanos: Llegan en caravanas para evitar asaltos en frontera de Tamaulipas

Comenzó la temporada decembrina y miles de familias mexicanas que viven en Estados Unidos ya arrancaron su viaje de regreso a casa . Pero ante el temor de ser víctimas de la delincuencia, prefieren llegar en caravanas.

Inicia la llegada de paisanos por temporada decembrina en fronteras de México

Apenas arrancó la primera semana fuerte y más de 4 mil vehículos han cruzado por la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de los puntos más transitados en estas fechas.

Las imágenes se repiten año con año: filas largas, camionetas cargadas, caravanas organizadas, y la emoción de volver a México. Pero con el miedo de ser extorsionados, asaltados o de los operativos migratorios de la frontera norte.

Para reducir riesgos, muchos paisanos se coordinan en grupos grandes. Prefieren avanzar juntos y evitar detenerse, sobre todo quienes viajan con niños o traen pertenencias de valor.

“¿Qué llevamos para los regalos? Pura ropita solamente. Ya mejor uno prefiere no llevar nada porque se aprovechan...” Juan Antonio, uno de los paisanos que cruzó por Tamaulipas, compartió que prefiere viajar ligero.

Arranca la temporada y más de 4 mil autos ya cruzaron la frontera de #Tamaulipas con #Texas. Paisanos viajan en caravanas para evitar abusos y asaltos en su camino por México.



Muchos ingresaron por #NuevoLaredo rumbo a #Querétaro, con la esperanza de que los controles… pic.twitter.com/UrG9138rbx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2025

Nuevo Laredo: principal entrada de paisanos rumbo al Bajío

Según autoridades, el grueso de viajeros que entra por Nuevo Laredo continúa hacia el centro del país, principalmente a Querétaro.

Razón por la que desde hace años, familias queretanas organizan grupos de retorno para evitar abusos en carretera y llegar con bien a casa.

Jorge Chávez, otro paisano, comentó que este año los dólares “rindieron menos”: ““Nomás que el dólar está bajando mucho, me lo pagaron a 16. Me gustó cuando estuvo en 24, 26 pesos…”

Aun así, miles continúan el viaje, con la esperanza de reunirse con sus seres queridos.

ICE detiene a viajeros sin documentos antes de cruzar a México

Aunque entre Laredo y Nuevo Laredo el tránsito fue tranquilo, del lado de Brownsville , antes de cruzar a Matamoros, paisanos enfrentaron revisiones y presencia de agentes migratorios.

“Ahorita que pasamos, sorpresivamente llega el ICE… estamos tristes y enojados…” narró Arnulfo Urbiola, alcalde de Rioverde, San Luis Potosí.

Israel Poire, del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, señaló que hubo personas detenidas por no contar con documentos en regla.

Medidas estadounidenses que podrían frenar temporalmente el flujo vehicular, pero no detendrán la intención de miles de volver a México para pasar Navidad con su familia.

Las autoridades fronterizas prevén que el tráfico aumente significativamente rumbo al 24 de diciembre, aunque ahora el reto será permitir un cruce seguro para todos.