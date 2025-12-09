Logo Inklusion Sitio accesible
Cae César Duarte: acusan al exgobernador de Chihuahua de lavado de dinero

ICE detiene a líder transportista; en México lo buscan por delitos financieros

El líder transportista, Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El empresario fue detenido en Estados Unidos, donde se encuentra bajo custodia del ICE en California.|Pixabay
Mundo
Escrito por: Jimena Romero

Autoridades de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvieron al líder transportista, Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, relacionado con la compañía Transportes Unidos Mexicanos (TUM).

Según la información del Sistema de Localización de Detenidos en Línea del ICE, Quintanilla Hernández se encuentra en el centro de detención de adelanto , ubicado en California. Esta detención se da después de que el transportista abandonara México en 2024.

Buscan a Mauricio Quintanilla en México

Manfred Mauricio Quintanilla Hernández es buscado por la justicia mexicana por graves acusaciones relacionadas con su actividad empresarial. Los presuntos delitos incluyen falsedad de declaraciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), los cuales están ligados a Grupo TUM y otros negocios personales.

La detención en Estados Unidos abre la puerta a un posible proceso de extradición a México, donde deberá responder por las acusaciones en su contra.

TUM niega dirección de Mauricio Quintanilla

Quintanilla Hernández es conocido por ser el propietario de Grupo TUM, una de las empresas de transporte de carga más grandes de México.

A pesar de la detención de uno de sus supuestos socios, Grupo TUM aseguró públicamente que Manfred Mauricio no tiene funciones directivas ni ejecutivas dentro de la compañía. La empresa transportista indicó que su participación es únicamente patrimonial, buscando desligar las operaciones de la transportista de los problemas legales de su propietario.

Mauricio Quintanilla ligado a delitos en México

La detención de Quintanilla Hernández ocurre en el contexto de una intensa actividad legal en su contra. Se informó que el líder transportista está vinculado a más de 60 procesos judiciales recientes en México, lo que refleja la magnitud de los problemas legales que ha enfrentado desde que salió del país.

El gran número de procesos sugiere que la situación de Quintanilla Hernández es compleja y abarca diversas áreas de su vida financiera y empresarial.

Qué pasa después de que te detiene ICE

Cuando el ICE detiene a una persona extranjera con problemas legales pendientes en su país de origen, se inicia un proceso administrativo de inmigración, que puede terminar en la deportación o, en este caso, en una solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano.

Quintanilla Hernández se encuentra a la espera de que se defina su situación migratoria y legal en Estados Unidos, que tendrá un impacto directo en su destino y en el futuro de los procesos judiciales en su contra en México.

