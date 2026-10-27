El PAN acorrala a Guadalupe Taddei en la FGR y frena a su sucesor en el INE

Después de que Guadalupe Taddei dejara la presidencia del (INE) este lunes, el conflicto político apenas toma fuerza. El Partido Acción Nacioanal (PAN) decidió llevar el caso al terreno legal y presentó este martes 27 de octubre denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por cohecho, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.

Las denuncias en la FGR por los contratos electorales

El detonante de esta ofensiva fue la revelación sobre la estrecha amistad de la exfuncionaria con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Este hombre acaparaba la lucrativa venta de materiales electorales para el INE, una conexión que encendió las sospechas sobre un presunto intercambio de favores desde la cúpula del instituto.

El consejero panista Everardo Padilla dejó clara la postura del partido al advertir que la simple dimisión del cargo no borra las probables irregularidades. Exigió a las autoridades investigar a fondo la situación y sancionar los malos manejos financieros que pudieron ocurrir durante su gestión, buscando evitar que el caso quede archivado.

Bajo este argumento, la fuerza opositora insistió en que el INE no le pertenece a Morena ni a ningún gobierno. El PAN enfatizó que el nuevo presidente del organismo debe asumir la responsabilidad así como garantizar autonomía, imparcialidad y transparencia, subrayando que México exige un árbitro electoral independiente que defienda el voto ciudadano y no los intereses del poder.

El INE no le pertenece a MORENA ni a ningún gobierno. Su nuevo presidente tiene la responsabilidad de garantizar autonomía, imparcialidad y transparencia. México necesita un árbitro electoral independiente, que defienda el voto ciudadano y no los intereses del poder. https://t.co/uD6WOqN8NA — Acción Nacional (@AccionNacional) October 27, 2026

El rechazo a Arturo Chávez como relevo interino

Con la silla presidencial vacía, la disputa se trasladó de inmediato al nombramiento de su sucesor. El PAN manifestó un rechazo rotundo a que el consejero Arturo Chávez asuma el mando temporal del Instituto. El motivo principal de la negativa es su evidente cercanía con el actual gobierno federal y su pasado como fundador de Morena en la alcaldía Tlalpan.

Los blanquiazules sostienen que Chávez carece de la imparcialidad que demanda el organismo. Padilla argumentó que urge recuperar el perfil ciudadano que caracterizó a la institución durante décadas, exigiendo poner un alto a lo que calificó como una colonización partidista para asegurar un proceso transparente y verdaderamente democrático.