Madres buscadoras actúan legalmente contra Ernestina Godoy y 32 fiscales

Madres buscadoras presentaron una demanda de amparo contra Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR),

y los 32 fiscales estatales.

El recurso exige el cumplimiento de la interconexión en tiempo real del Banco Nacional de Datos Forenses, pendiente desde 2022, para evitar los actuales cruces de información manuales e ineficientes.

FGR recibió casi 70 denuncias de madres buscadoras

La FGR ha recibido 67 denuncias de las madres buscadoras que se mantienen en plantón desde el 9 de septiembre de 2026 afuera de las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Río Pánuco 10, en la alcaldía Cuauhtémoc.

No obstante, representantes legales exigen que las investigaciones se desarrollen de manera exhaustiva y no solo como una medida paliativa.

Alistan pliego petitorio tras demanda penal contra Godoy

En las próximas horas entregarán un pliego petitorio para garantizar una respuesta integral en la búsqueda, asistencia y protección a las víctimas.

Fue cerca de estas oficinas de la FGR, donde el 22 de septiembre pasado, se registraron disparos a unas cuantas calles en donde las madres mantienen un campamento para exigir la localización de sus familiares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las detonaciones ocurrieron en las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín, cuando policías detuvieron a cuatro hombres presuntamente relacionados con un robo a casa habitación en Saltillo, Coahuila.

Derivado de la coordinación con autoridades del @GobDeCoahuila, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en calles de la @AlcCuauhtemocMx a Milton "N", Jhon "N", David "N" y Ángel "N", probables responsables de un robo a casa habitación ocurrido el 13 de septiembre en una zona residencial en el municipio de Saltillo. A los detenidos se les aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles y varias dosis de narcóticos, así como la camioneta usada en el robo. Seguiremos haciendo frente a las personas que atenten contra el patrimonio de la ciudadanía en el marco de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz liderada por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 23, 2026

Margarita López Pérez, fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., publicó en Facebook un video sobre lo que pasó, creyendo de primer momento que los disparos habrían sido por un asalto.

"Están todas las mamás agazapadas en el suelo, se escuchan las patrullas y realmente para nosotros fue algo muy fuerte", expresó.

La madre buscadora relató que "hubo unos disparos cerca del campamento", pero después las autoridades informaron la razón de las detonaciones.

"Estamos bien, a las mamás no les pasó nada. Están todas tiradas en el suelo en este momento (...) se nos hace inaudito que nos digan que hay un asalto aquí a un lado del campamento ", comentó.