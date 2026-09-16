Más de un mes sin cirugía: Familiares de pacientes denuncian desabasto de insumos en el Instituto de Cardiología

Los familiares de pacientes del Instituto Nacional de Cardiología, en la Ciudad de México, denuncian que existe desabasto de insumos para realizar cirugías, por lo que los pacientes deben esperar para poder someterse a dichos procedimientos.

Denuncian desabasto de insumos en el Instituto Nacional de Cardiología

Algunos familiares colocaron mantas para exhibir la falta de insumos que sufren los médicos. No obstante, dichas formas de protesta fueron retiradas posteriormente y autoridades del instituto aseguraron que existen mesas de diálogo con los afectados.

Sin embargo, madres de familia que vienen de otros estados señalan que han esperado más de un mes para la cirugía de corazón de sus hijos.

Pacientes esperan más de un mes por cirugías de corazón

Una madre relató a Azteca Noticias que los médicos le pondrían una válvula a su hijo que va del corazón al pulmón, pero no tienen el equipo suficiente. “Aquí en el Instituto no lo hay. No se está contando con ningún insumo para hacer cirugías como la que mi bebé ocupa”, narró la madre de familia.

