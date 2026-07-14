Habitantes de Las Choapas denuncian abandono tras explosión del pozo Krem 1

A más de cuatro meses de la explosión del pozo petrolero Krem 1 de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Las Chopas, Veracruz, pobladores del ejido Construcción Mexicana denunciaron que continúan sufriendo graves estragos ambientales, de salud y económicos, contradiciendo los informes oficiales del gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle García.

Según los ejidatarios, la petrolera realiza inspecciones simuladas con su propio personal para reportar falsamente “cero contaminación”, mientras que el olor a gas sigue presente y la actividad ganadera junto con la agrícola se encuentra paralizada en la zona por el daño en los campos.

Por ello, la comunidad entregó un pliego petitorio que exige remediación ambiental integral, estudios de suelo independientes, indemnizaciones y brigadas médicas permanentes para atender los síntomas respiratorios causados por la inhalación de gases tóxicos, esto sin que hayan recibido respuesta hasta el momento.