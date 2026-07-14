Explosión de pirotecnia en fiesta patronal de Cuetzalan, Puebla deja 22 heridos

Un incidente con pirotecnia durante los festejos de una fiesta patronal en la localidad de Acaxiloco, en Cuetzalan, Puebla, dejó a 22 personas con heridas, entre ellas un menor de edad.

¿Qué sucedió en la fiesta patronal de Acaxiloco?

El incidente sucedió la noche del lunes 13 de julio de 2026. Testigos relataron que la situación se desató cuando una chispa alcanzó cohetes que estaban almacenados en el lugar, lo que provocó una explosión y momentos de confusión entre los asistentes.

Las autoridades locales informaron que, de los 22 lesionados, 15 requirieron hospitalización por lesiones de diversa gravedad. Personal de emergencias y paramédicos atendieron en el sitio a los afectados y trasladaron a los heridos más graves a centros médicos de la región.

Detalles sobre los heridos tras la explosión en Cuetzalan

En un comunicado, el Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso informó que las personas con lesiones de mayor consideración fueron trasladadas al Hospital General del municipio, con el fin de recibir atención médica especializada.

Testigos describieron escenas de pánico y desorden minutos después de la detonación, mientras familiares y vecinos auxiliaban a las personas golpeadas por la onda expansiva y por quemaduras menores. Algunos asistentes mencionaron que, además de la explosión inicial, se desató confusión por la presencia de material pirotécnico almacenado cerca de la zona donde se realizaban las celebraciones.

Versión oficial del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso

El ayuntamiento de Cuetzalan explicó que, durante la celebración de la fiesta patronal, encendieron cuetes de arranque, pero la vara que lo sostenía cayó con la mecha encendida y generó chispas, las cuales cayeron sobre un rollo de cuetes de arranque a unos metros, lo que causó una reacción en cadena.