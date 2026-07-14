Fiscalía de Zacatecas localiza a adolescente de 13 años por agresión sexual contra niña de 10

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la localización de un adolescente de 13 años, quien es señalado como presunto responsable de una grave agresión física y sexual cometida en agravio de una niña de 10 años.

Los hechos ocurrieron en la comunidad conocida como El Aguacate de Abajo, perteneciente al municipio de Tabasco, Zacatecas, provocando una movilización institucional inmediata ante la gravedad del caso.

Niña fue brutalmente agredida física y sexualmente

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, informó sobre el estado de la víctima, quien debido a la severidad de las lesiones recibidas, requirió asistencia médica urgente.

Para garantizar la salvaguarda de su integridad, la menor fue trasladada vía aérea, mediante el helicóptero del Gobierno del Estado, hacia una unidad de sanidad pública para recibir atención médica especializada. Actualmente, su estado de salud es reportado como grave, por lo que permanece bajo cuidados médicos intensivos.

Tras la agresión, se activó de manera inmediata una red de apoyo y contención para la pequeña. Esta estrategia multidisciplinaria integra la participación de personal especializado de la Fiscalía de Género y representantes de Derechos Humanos, quienes trabajan coordinadamente para brindar acompañamiento integral a la víctima y a su entorno familiar durante este proceso.

Presunto agresor sexual no puede ser detenido por tener 13 años

En cuanto a la situación legal del presunto agresor, la Fiscalía puntualizó una limitante jurídica importante debido a su condición de minoría de edad.

Según los protocolos legales vigentes, al contar con apenas 13 años, el adolescente no puede ser sujeto a detención formal ni internamiento preventivo. No obstante, las autoridades han precisado que el menor ya se encuentra bajo resguardo tanto de sus familiares como de las autoridades competentes.

Se ha informado que el adolescente será presentado ante esta institución para dar seguimiento a las diligencias necesarias, conforme a lo establecido en la ley para menores de edad, buscando esclarecer los hechos ocurridos en la comunidad de Tabasco.

