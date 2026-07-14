Jugador de dominó y origen español: Así es Rafael “N”, el tirador de la Vía Atlixcáyotl, detenido en Puebla

Las autoridades de Puebla detuvieron a Rafael “N”, un hombre de 67 años de edad, quien es el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, sospechoso de cometer al menos 10 ataques contra vehículos en dicha zona poblana.

El sujeto fue aprehendido tras un fuerte operativo realizado en la madrugada de este 14 de julio de 2026, donde el sospechoso respondió con disparos hacia los agentes del orden, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

¿Quién es el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl?

Rafael “N” es identificado como un empresario de origen español, relacionado con el sector farmacéutico, así como con empresas que proveen insumos y equipos médicos. Además, es identificado como dueño de una gasolinería en la capital poblana.

De la misma forma, es representante de la Asociación Civil ITEBIO, la cual se especializa en la capacitación técnica y de seguridad industrial y que tiene convenios con diversas universidades de la entidad.

Incluso el detenido es identificado como vocero del Campeonato Nacional de Dominó que tendría lugar en la ciudad de Puebla.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, confirma la detención de Rafael "N", presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl tras investigaciones, reconstrucción de hechos y análisis de información.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/vyiUNyTIi8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

Detalles del operativo en Residencial Santa Fe

El operativo comenzó a las 4:00 horas de hoy martes 14 de julio de 2026, en el fraccionamiento Residencial Santa Fe. Elementos de la Policía Estatal de Puebla acudieron a cumplir con la orden de aprehensión, pero al entrar al domicilio fueron recibidos a balazos.

Vecinos de la zona reportaron que escucharon varias detonaciones. No hay reporte de lesionados ni fallecidos a raíz de este operativo.

Autoridades realizaron un cateo en un fraccionamiento de San Andrés Cholula, Puebla, y detuvieron a Rafael "N", señalado como el presunto responsable de los ataques a automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.



La Fiscalía lo relaciona con al menos siete investigaciones y más de 10… pic.twitter.com/ifAinZ7Vs5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

Las acusaciones contra Rafael "N" ante la Fiscalía de Puebla

La Fiscalía de Puebla tiene identificadas al menos 10 denuncias por el tirador de la Atlixcáyotl, una de ellas por intento de homicidio y las demás por daños en propiedad ajena.

