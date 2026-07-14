Video capta ataque armado contra tráiler en Guanajuato; operador evita el asalto

Un intento de asalto contra un tráiler en la carretera Panamericana, entre Apaseo el Grande y Celaya, Guanajuato, quedó registrado por una cámara instalada en la unidad. En las imágenes se observa cómo dos hombres armados intentan obligar al operador a detenerse, pero este decide continuar la marcha pese a los disparos.

El ataque ocurrió la mañana del viernes sobre la carretera libre a Celaya. Tras no lograr frenar el tractocamión, los agresores escaparon rumbo a Celaya. Tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos.

¿Qué ocurrió durante el intento de asalto en Guanajuato?

El video, que comenzó a circular en redes sociales, muestra el momento en que los presuntos delincuentes se acercan al vehículo pesado. Primero le apuntan con un láser verde para intentar afectar su visión, al ver que el chofer no se detiene, uno de ellos dispara en al menos dos ocasiones contra la cabina.

La decisión de no frenar permitió que el conductor saliera del tramo y evitara el robo, mientras los atacantes abandonaban la persecución.

⚠️ Intento de asalto en la carretera Apaseo el Grande–Celaya



El trailero mantuvo la marcha y logró evitar el robo pic.twitter.com/bzTxCdo5kU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 13, 2026

¿Por qué esta carretera es un punto crítico para el robo de carga?

El tramo Apaseo el Grande-Celaya forma parte del corredor industrial del Bajío, una de las rutas con mayor circulación de mercancías en el país. Por esa zona transitan diariamente camiones con alimentos, autopartes, bebidas y otros productos de alto valor.

Además del intenso flujo de carga, existen accesos a parques industriales donde los vehículos reducen la velocidad, lo que facilita emboscadas. De acuerdo con transportistas, los grupos delictivos también utilizan inhibidores de señal para bloquear los sistemas de rastreo satelital de los tráileres.

Transportistas señalan que la mayoría de los robos ocurre entre martes y viernes, principalmente de las 6:00 a las 10:00 de la mañana, cuando aumenta el movimiento de unidades de carga.

Aunque las autoridades han reportado reducciones en algunos indicadores, operadores y empresas del sector sostienen que los ataques se han vuelto más agresivos, con casos en los que los delincuentes disparan para obligar a los conductores a detenerse.

