Asesinan a taxista de aplicación en Baja California y los sospechosos son tres menores de edad

La noche del jueves 09 de julio, se registró el brutal asesinato de Flaviano López, un exmilitar y taxista de aplicación de 50 años a manos de 3 adolescentes de Mexicali, Baja California. Los victimarios, de sólo 13, 15 y 16 años, solicitaron un viaje desde la colonia Villa Verde hacia Satélite, y durante este corto trayecto, lo asesinaron de un disparo en la cabeza con el fin de robarle su carro.

Un viaje por aplicación terminó en tragedia en Mexicali.



Tres adolescentes, de 16, 15 y 13 años, fueron detenidos por el presunto asesinato del taxista Flaviano López Martínez, un militar retirado de 50 años.



La Fiscalía estatal acusa que lo mataron para robarle el vehículo y… pic.twitter.com/QvG8Wv65Hm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

Según la fiscal estatal, María Elena Andrade Ramírez, el hombre —un militar retirado que utilizaba la plataforma de transporte como fuente de ingresos extra para mantener a su familia— no solo fue asesinado, pues luego de dispararle lo desnudaron y humillaron, haciendo burlas del cadáver al que después abandonaron e incendiaron. De acuerdo con la funcionaria, los menores actuaron con extrema violencia.

¿Cómo fueron capturados los asesinos del taxista de Baja California?

El trío de adolescentes fue capturado tras ser vistos conduciendo el carro robado en la misma zona, el cuál aún presentaba manchas de sangre en su interior. Ahora, los delitos por los que se les acusará son:



Homicidio calificado con alevosía y ventaja

Robo de vehículo

Delitos en materia de inhumación y exhumación de cadáveres

Sin embargo, al ser juzgados bajo la ley para adolescentes, las penas máximas de internamiento van desde los 3 hasta los 5 años, esto dependiendo de la edad de los implicados, ya que el menor de 13 años tiene un tratamiento distinto en la legislación. En cuanto a las líneas de investigación, la Fiscalía de Baja California mantiene abierta la indagatoria para rastrear el origen y cómo los menores consiguieron el arma de fuego utilizada en e homicidio.

Cabe destacar que, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece que la medida de sanción de internamiento se utiliza como último recurso, con penas —para los menores de 14 y 16 años— de máximo 3 años; pero los menores de 14 años no pueden estar sujetas a medidas de privación de la libertad.