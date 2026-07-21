Familias y niños denuncian brutalidad policial con gas lacrimógeno por oponerse a una planta de basura en Tlaxcala

Habitantes de la comunidad de San Pedro Ecatepec, en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, denunciaron haber sido víctimas de una violenta represión por parte de elementos antimotines tras manifestarse pacíficamente en contra de la construcción de una planta recicladora de basura.

En un reportaje de Azteca Noticias, se reveló que los afectados acusaron directamente a la administración de la gobernadora morenista Lorena Cuéllar Cisneros de desplegar más de 50 patrullas y utilizar la fuerza de manera desmedida.

Los testimonios señalan el uso de golpes con escudos y el lanzamiento de gas lacrimógeno que afectó a mujeres embarazadas, adultos mayores y menores de edad.

La comunidad mantiene su firme rechazo al proyecto debido al riesgo latente de contaminación en sus tierras, cultivos y pozos de agua, al tiempo que denunciaron actos de intimidación posteriores por vehículos desconocidos y amenazas de represalias legales por parte de voceros oficiales.