Placas gratis para personas con discapacidad en Nuevo León: así las puedes conseguir sin salir de casa

Las personas con discapacidad en Nuevo León ya no tienen que acudir a una oficina para iniciar el trámite de sus placas especiales. El Gobierno estatal incorporó este servicio a la plataforma digital NLínea, con el objetivo de reducir tiempos de espera y facilitar el acceso al procedimiento.

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular (ICV), cerca de mil 500 personas realizan este trámite cada año. La primera expedición de las placas no tiene costo, mientras que en casos de robo o extravío se aplica un subsidio del 50 por ciento.

¿Quién puede tramitar las placas para personas con discapacidad en Nuevo León?

El servicio está dirigido a personas con discapacidad permanente que sean propietarias de un vehículo o que acrediten el uso del automóvil para su traslado. La solicitud puede realizarse completamente en línea a través de la Ventanilla Digital del Gobierno de Nuevo León.

Tener tu vehículo en orden te brinda mayor certeza al circular, ponte las placas de Nuevo León y evita problemas en caso de algún incidente. pic.twitter.com/ltTUxmnpac — Instituto de Control Vehicular (@ICVNL) November 25, 2025

¿Qué documentos necesitas para solicitar las placas?

Para realizar el trámite deberás contar, entre otros requisitos, con:



Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Documentación del vehículo.

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad, cuando corresponda.

Los documentos adicionales que solicite el Instituto de Control Vehicular durante el proceso.

¿Cómo hacer el trámite en línea?

El proceso se realiza desde la Ventanilla Digital de NLínea:

1. Ingresa a la plataforma.

2. Inicia sesión con tu cuenta.

3. Selecciona el trámite de **Placas para Personas con Discapacidad**.

4. Sube la documentación requerida.

5. Da seguimiento a tu solicitud hasta recibir la resolución del Instituto de Control Vehicular.

¿Cuánto cuesta tramitarlas placas para personas con discapacidad?

De acuerdo con la información de la página NLínea, la primera expedición de placas para personas con capacidades diferentes es gratuita. Si las placas fueron robadas o se extraviaron, el Gobierno de Nuevo León ofrece un subsidio del 50% en la reposición.

¿Para qué sirven las placas para personas con discapacidad?

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, este trámite de Placas de Circulación Especiales, favorece el traslado, de la sociedad que tenga alguna capacidad diferente, esto con el fin de obtener una preferencia para estacionarse en lugares públicos designados especialmente para ellos y puedan tener una movilidad más integral.