Erick Leonardo murió tras ser golpeado en una Academia Militarizada; el caso que revive tras la tragedia de Dafne

El caso de la menor de 13 años, Dafne Zapata Quintos, revivió el caso de otro menor, Erick Leonardo, fallecido en condiciones similares en una Academia Militarizada.

¿Cuáles son las similitudes entre ambos casos y qué pasó con la investigación de la muerte de Erick Leonardo?

El caso de Dafne, de 13 años, sigue generando indignación...



Su familia exige justicia, mientras exalumnos denuncian presuntos maltratos en la Academia Militarizada Doenitz.



La Fiscalía de Tamaulipas informó que en las próximas horas dará avances sobre la investigación.



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Caso de Dafne Zapata Quintos

Dafne falleció luego de estar cuatro días en la Academia Militarizada de Marina Doenitz para un curso de verano. La menor de 13 años fue llevada por su mamá, Alejandra Quintos, el día lunes 13 de julio en buenas condiciones de salud. Incluso, Alejandra grabó algunos videos del trayecto hacia el lugar, donde se puede ver a la menor en buen estado.

Fue el día martes 14 de julio que el campamento se comunicó con los familiares de Dafne para avisarles que se había desmayado durante una actividad y les pedían permiso para que un médico la observara.

Después de que la revisaran, le aseguraron a Alejandra que la menor solo necesitaba reposo y que ya estaba bien.

En la noche del 16 de julio, la institución volvió a llamar a la familia de Dafne para decirles que ella presentaba tos, vómito e incontinencia y decidieron meterla a bañar.

Tras la llamada, Dafne volvió a desvanecerse y ya no contaba con signos vitales.

Acusan a la Academia Militarizada del homicidio de Dafne

La abuela de Dafne, Juana, y su mamá han insistido en que la Academia tuvo responsabilidad en la muerte de la menor, pues la necropsia indicó que falleció de asfixia por sumersión, lo que quiere decir que sus pulmones se llenaron de agua.

Después de lo sucedido, exalumnos de la institución han demandado maltratos, amenazas, abusos y actividades agotantes.

Caso de Erick Leonardo: ¿En qué se parece al de Dafne?

Erick Leonardo Terán Torbellín murió el día 25 de abril de 2025 en un campamento en Morelos organizado por Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El menor, también de 13 años, falleció luego de haber sido golpeado durante su estancia en el campamento y la razón de su muerte fue estallamiento de vísceras.

Después de lo sucedido, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizó una evaluación y determinó clausurar dicha institución y quitarles el permiso para operar.

El caso de Dafne, de 13 años, sigue conmocionando...



La menor murió cuatro días después de ingresar a la Academia Militarizada Marina Doenitz; el certificado de defunción señala homicidio por asfixia por sumersión y el caso ya es investigado como presunto feminicidio.



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Hubo detenciones en el caso de Erick Leonardo

Además de que clausuraron la Academia, las autoridades arrestaron a dos profesores de la misma por la responsabilidad en la muerte del menor de edad, Juan Carlos “N” y Angélica “N”.

A Leonardo lo arrastraron por un camino de piedras y luego lo golpearon en el abdomen, según testimonios de sus compañeros.

Al igual que el caso de Dafne, Leonardo se encontraba en buenas condiciones de salud al llegar al campamento y, en ambas Academias hay irregularidades reportadas por otros alumnos que vivieron experiencias en carne propia.