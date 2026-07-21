“Ya le habían hecho cosas": Revelan que Dafne Zapata tenía miedo y ya sufría maltratos en academia militarizada

Dafne Zapata Quintos, quien murió por asfixia en un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doeinitz en Ciudad Madero, Tamaulipas, había tenido temor de que le sucediera algo, por lo que no quería estar sola, de acuerdo con la madre de otra de las alumnas de dicho curso.

Betzaida Orta, madre de una alumna, narró a Azteca Noticias que su hija le contó que Dafne tenía miedo desde al menos el martes 14 de julio de 2026. De acuerdo con su testimonio, la menor le pedía de forma constante que la acompañara al baño, por agua y otras actividades.

Testimonios revelan temor previo en la academia militarizada donde murió Dafne Zapata

“Entonces la niña ya tenía miedo, a la niña ya le habían hecho cosas”, narró la madre durante una manifestación para exigir justicia por el caso de Dafne Zapata Quintos. Añadió que Dafne le había narrado a su hija que esperaba a que llegara el sábado para que pudiera ver a su madre. “El día miércoles la niña se despidió de mi hija abrazándola y diciéndole ‘Cuídate mucho’”, afirmó.

Betzaida Orta añadió que su hija se encuentra mal psicológicamente. Destacó que, aunque fueron pocos días en los que convivió con ella, “se encariñaron. Solamente estaban ellas dos, ahí defendiéndose una con otra”.

Fiscalía de Tamaulipas investiga feminicidio de Dafne Zapata en Ciudad Madero

El fiscal de Tamaulipas, Eduardo Govea, informó que continúan las investigaciones para esclarecer el feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

Mensaje del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre el caso del fallecimiento de una menor en el municipio de Ciudad Madero pic.twitter.com/zp4tKNRmAk — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 21, 2026

El funcionario explicó que las indagatorias están enfocadas en establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes, por lo que, hasta el momento, la investigación no se centra en aspectos administrativos relacionados con la institución.