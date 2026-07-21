¡No llegues tarde! Si usas transporte público, así puedes ver la ubicación de tu camión en tiempo real en Jalisco

A partir del 20 de julio de 2026, los usuarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) podrán consultar los horarios y la ubicación en tiempo real del transporte público de Jalisco a través de la aplicación de Google Maps, así, nunca más llegarás tarde a tu trabajo, escuela o compromiso, pues los camiones tendrán un seguimiento puntual por las calles en las que pasan y lo mejor de todo es que lo podrás usar desde tu celular completamente gratis.

¿A partir de qué fecha funciona el monitoreo de camiones en vivo?

Como el propio Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Transporte de la entidad, informó, el servicio ya se encuentra activo y disponible tanto para celulares con Android como celulares con iOS (iPhone), esto para los usuarios quienes pueden disfrutar de la herramienta desde el 20 de julio de 2026.

¿Qué rutas de transporte de Jalisco están disponibles en la plataforma?

El sistema cuenta con al menos 275 rutas integradas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y la sincronización utiliza información estática bajo el estándar internacional GTFS (General Transit Feed Specification), que es una base de datos abiertos que organiza y publica la información del transporte público que detalla las rutas, paradas, horarios y tarifas del servicio, que en este caso también manda actualizaciones sobre la posición de los camiones, demoras y alertas de servicio en el momento.

En sí, este sistema te mostrará en tiempo real recorridos completos, horarios establecidos y las paradas oficiales.

¿Dónde y cómo consultar el transporte público en tiempo real?

La herramienta central es Google Maps, disponible tanto en teléfonos móviles como en versión web, en computadoras, y, en una próxima actualización, el sistema integrará alertas de incidentes viales para notificar cierres o afectaciones en las calles y facilitar la movilidad.

Paso a paso para revisar horarios y frecuencias desde tu celular

Abre la aplicación de Google Maps en tu dispositivo

Ingresa tu punto de destino en el buscador y selecciona el botón de "Cómo llegar"

Elige el ícono de "Transporte público" (símbolo de un autobús o tren)

La plataforma desplegará la ruta sugerida, indicando qué número o derrotero tomar, los tramos que debes caminar, la estación más cercana y el tiempo estimado de llegada (ETA).