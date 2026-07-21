Buscan nuevo decreto federal para legalizar vehículos extranjeros en Tamaulipas tras cierre de programa

Después de que el decreto para regularizar sus autos de procedencia extranjera terminara su vigencia, autoridades en algunos estados buscan reactivar la medida, como en el caso de Tamaulipas.

Buscan reactivar regularización de autos extranjeros en Tamaulipas

Cabe recordar que el plazo terminó en diciembre de 2025, pero autoridades tamaulipecas buscan una nueva alternativa para que las unidades usadas procedentes del extranjero puedan tener su documentación en regla.

El director de Oficinas Fiscales del Estado de Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, aseveró que la administración estatal busca opciones viables ante la Federación. El funcionario detalló la postura oficial respecto a las acciones gubernamentales actuales.

“Nosotros estamos cumpliendo cabalmente con las reglas de operación que marca el propio decreto presidencial”, afirmó Olán Mendoza al referirse al seguimiento puntual de los lineamientos establecidos durante el proceso anterior.

Cuánto cuesta nacionalizar un auto extranjero sin decreto

Durante el decreto, la regularización tenía un costo de 2 mil 500 pesos, pero actualmente el nacionalizar un vehículo extranjero puede tener un costo cercano a los 60 mil pesos, de acuerdo con el funcionario estatal.

Resaltó que la revisión de vehículos comercializados corresponde a instancias facultadas y que ellos están cumpliendo con lo establecido en el decreto. Añadió que cualquier decisión sobre una aplicación del decreto anterior deberá ser tomada por las autoridades federales.

¿Puedo vender un auto extranjero regularizado?

Sí se puede vender un auto regularizado extranjero, siempre y cuando la cesión de propiedad sea realizada ante un notario público, como determinan las autoridades fiscales de Tamaulipas.

