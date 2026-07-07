Alimentación para el Bienestar compra cerillos y manteca a precio de oro, pero las tiendas están vacías

Una reciente investigación periodística reveló graves irregularidades dentro del organismo Alimentación para el Bienestar, al que se le señaló de adquirir productos de consumo e higiene con sobreprecios alarmantes.

Entre los hallazgos se destacaron unos paquetes de cerillos comprados a $640.00 pesos cuando su valor comercial roza los $117.00 pesos, así como sobrecostos en productos como manteca vegetal.

Cabe destacar que, a pesar de estas millonarias inversiones empleados en las sucursales —y hechas con recursos públicos— confirmaron un desabasto generalizado en artículos indispensables como:



Escobas

Trapeadores

Pegamentos

Los cuales demoraron meses en surtirse.

Ante las anomalías por el uso indebido de funciones y ejercicio en exceso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó hasta por 10 años a 4 servidores públicos vinculados a la institución.