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Alimentación para el Bienestar compra cerillos y manteca a precio de oro, pero las tiendas están vacías

Una investigación reveló que la Alimentación para el Bienestar compró insumos con precios 5 veces encima de su valor real, mientras que las tiendas enfrentan desabasto.

Por: Adriana Juárez Miranda

Con información de: Jessica Moguel

Una reciente investigación periodística reveló graves irregularidades dentro del organismo Alimentación para el Bienestar, al que se le señaló de adquirir productos de consumo e higiene con sobreprecios alarmantes.

Entre los hallazgos se destacaron unos paquetes de cerillos comprados a $640.00 pesos cuando su valor comercial roza los $117.00 pesos, así como sobrecostos en productos como manteca vegetal.

Cabe destacar que, a pesar de estas millonarias inversiones empleados en las sucursales —y hechas con recursos públicos— confirmaron un desabasto generalizado en artículos indispensables como:

  • Escobas
  • Trapeadores
  • Pegamentos

Los cuales demoraron meses en surtirse.

Ante las anomalías por el uso indebido de funciones y ejercicio en exceso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó hasta por 10 años a 4 servidores públicos vinculados a la institución.

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