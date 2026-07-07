Tras bloqueo de autopista México-Puebla, reparan canal de aguas negras de La Compañía en Ixtapaluca

Residentes de Ixtapaluca, en el Estado de México, denunciaron ante las autoridades que había una filtración en el canal de aguas negras de La Compañía, pero al no ver solución, decidieron bloquear la autopista México-Puebla el viernes 3 de julio de 2026.

Vecinos exigen reparaciones en el canal de La Compañía

Ahora, los residentes reportaron que sólo tras la presión que hicieron para cerrar tan importante vía de comunicación, personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) acudió a revisar las fisuras localizadas en uno de los taludes del canal a la altura de la calle Genoveva de la O.

En sus redes sociales, la Conagua aclaró que en lugar de una fisura, se trató de una conexión irregular de agua potable. La dependencia llamó al municipio a atender esta conexión irregular de tubería, debido a que esa es su área de competencia.

⚠️ Dicha tubería ajena a la Conagua fue incrustada de forma irregular.

Exhortamos a la población a NO realizar obras clandestinas en los bordos o cauces, ya que esto altera la infraestructura y expone innecesariamente a las comunidades a riesgos de contingencias. (3/3) pic.twitter.com/JiZU4GpJtz — Conagua OC Aguas Valle de México (@Conagua_OCAVM) July 5, 2026

Antecedentes de inundaciones en Ixtapaluca y Valle de Chalco por el canal de La Compañía

El personal realizó trabajos para sellar las fisuras y los residentes de la zona exigieron un monitoreo constante al canal de La Compañía, debido a que en los años 2000, 2010 y 2011 este canal sufrió fisuras que afectaron a miles de casas en los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Demandas de los residentes para evitar futuras afectaciones por el Canal de La Compañía

También piden que el drenaje de la colonia sea sometido a inspecciones, ya que señalan que el agua residual de la autopista México-Puebla termina directamente en sus casas, generando inundaciones y afectando sus bienes.

