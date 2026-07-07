Ciberacoso persiste en México y las mujeres son las más afectadas, estos son los estados con más casos según el Inegi

Durante el 2025, el 20.4% de la población de Internet, unos 19.4 millones de personas, experimento el ciberacoso en México, agresión que se manifestó principalmente hacia mujeres y a través del contacto mediante identidades en plataformas digitales y de mensajería instantánea como WhatsApp, reveló el Módulo Sobre Ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2025, de 94.9 millones de personas usuarias de internet de 12 años y más, 20.4% vivió alguna situación de ciberacoso.



Según sexo, las víctimas fueron:

🚺 21.5% de las mujeres

🚹 19.2% de los hombres



El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto… pic.twitter.com/4JAitJQjFd — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 7, 2026

¿Qué tipo de ciberacoso persiste en México?

Según el comunicado del Inegi, las mujeres son el sector más vulnerable con el 21.5% del porcentaje total, sufriendo principalmente hostigamiento, frente a los hombres con 19.2%. Asimismo, el documento reveló que el 25.2% de las usuarias recibió insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que en los hombres esta cifra se reduce a menos de la mitad, con un 10.7%.

Asimismo, los principales riesgos para las mujeres es el rastreo de sus cuentas y el recibir amenazas de publicación de información personal, audios y/o videos con fines de extorsión. Cabe recalcar que la mayor parte de las víctimas fueron agredidos por personas desconocidas, siendo los hombres los principales perpetradores.

Estados con mayor ciberacoso en México

La mayor incidencia por ciberacoso se concentró en Durango con 24.5%, seguido de:



Jalisco con 24.4%

CDMX y Oaxaca con 23.8%

Mientras que los estados con menores casos fueron:



Sonora con 14.7 %

Sinaloa, con 15.5 %

Coahuila, con 15.6%

Cabe recalcar que las plataformas más utilizadas para el ciberacoso fueron WhatsApp con 41.5%, las llamadas al teléfono celular con 34.5% y Facebook con 29.7%. Mientras que el sector más atacado se ubicó entre los 20 y 20 años.

¿Cuáles son las consecuencias del ciberacoso y qué medidas tomar en México?

Tras vivir un episodio de ciberacoso, el documento reveló que el 57% de la población afectada manifestó haber experimentado enojo, además de que el 35.8% sintió desconfianza, mientras que el 29.4% padeció estrés. Por ello, el instituto recomienda que, como primera línea de defensa —acción más tomada por la población con un 66.5%— sea bloquear números telefónicos, perfiles o páginas que generen esta práctica.

Finalmente, el organismo reveló que pese al volumen de ataques, solo el 11.7% de las víctimas optó por presentar una denuncia ante las autoridades, por lo que formalizar la queja ante el Ministerio público, Fiscalía estatal o proveedor del servicio, podría ayudar a castigar el ciberacoso en México.