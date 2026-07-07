Pase Olin en Morelos 2026: Fechas clave, requisitos y cómo registrarte para obtener el beneficio en transporte

Si estudias en el estado de Morelos, las autoridades estatales lanzaron el Pase Olin, una opción para tus traslados diarios.

Revisa con cuidado los papeles que necesitas subir al sistema para que no te quedes fuera de la convocatoria.

Las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del estado iniciaron la revisión de los expedientes digitales para verificar que los datos personales coincidan con los comprobantes de domicilio.

Qué es el Pase Olin y a quiénes va dirigido el apoyo

Este programa social busca reducir el abandono escolar en el universidades. El beneficio va exclusivamente a las y los estudiantes que viven en Morelos y que actualmente cursan del segundo al noveno semestre de su carrera en instituciones públicas que se mencionan como requisito.

La aprobación final de las solicitudes dependerá del orden de registro y de los límites del presupuesto.

Las universidades que participan en el Pase Olin

El programa funciona bajo reglas estrictas y solo aplica para quienes van a los campus de más demanda en la entidad.

Si eres alumno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el campus Chamilpa o en el área de Ciencias de la Salud, puedes participar.

También entran los estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) y de los Institutos Tecnológicos de Zacatepec y Cuautla.

¿Cuánto dinero entrega el Pase Olin?

Los jóvenes que sean seleccionados recibirán un apoyo económico de mil 040 pesos que se entregará bimestralmente.

Las autoridades estatales comentaron que este recurso se depositará en una tarjeta electrónica tipo monedero.

¿Qué necesitas para registrarte en el Pase Olin?

Para iniciar el trámite digital es obligatorio que tengas tus documentos escaneados y actualizados.

El sistema te solicitará tu identificación oficial vigente (INE) y un comprobante de domicilio de Morelos que no tenga más de tres meses de antigüedad.

Para comprobar tus estudios deberás subir tu credencial, constancia, kardex o el pago de tu inscripción, además de aceptar la carta compromiso y el aviso de privacidad.

Guía paso a paso para darte de alta en la plataforma

El trámite se hace en línea y es gratuito. Lo primero que debes hacer es entrar a la página web morelos.gob.mx y vincular tu cuenta personal del sistema Llave MX.

Una vez adentro, llena los campos con tu información, adjunta los archivos que te pide la convocatoria y asegúrate de guardar muy bien el folio de registro que te dé la plataforma, pues con ese número revisarás los resultados.