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VIDEO: Presunto ladrón intenta escapar y cae en brazos de la policía en Aguascalientes

Un presunto ladrón fue capturado por policías en Aguascalientes tras intentar escapar saltando azoteas. El incidente en Lomas del Ajedrez fue captado en video.

Capturas de pantalla de ladrón aprehendido en Aguascalientes.
¿Qué pasó con el ladrón deteniddo en Aguascliantes?|Especial.

Escrito por: César Contreras

Un presunto ladrón intentaba escapar de la policía en Aguascalientes, pero al tratar de saltar de una azotea, terminó capturado por uno de los agentes del orden.

VIDEO: El momento en que el sospechoso cae ante la policía de Aguascalientes

En redes sociales han compartido las imágenes de lo sucedido en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez. En las imágenes aparece un hombre que agrede a los oficiales con un palo, a quienes intentó golpear.

Después, en su desesperación, saltó a otra azotea y terminó por caer en los brazos de otros policías.

El sujeto quedó detenido por las autoridades y fue presentado ante un juez con el fin de deslindar responsabilidades.

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