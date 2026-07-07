¡Quedó destrozado! Choque deja un muerto y cuatro heridos en carretera de Michoacán

Una persona murió y cuatro más resultaron heridas tras un fuerte accidente registrado la tarde de este martes sobre la carretera Morelia-Cuitzeo, en Michoacán. El choque entre dos vehículos movilizó a cuerpos de emergencia y provocó afectaciones a la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes de corporaciones de rescate estatales, el choque ocurrió a la altura del municipio de Cuitzeo, donde dos unidades colisionaron por causas que todavía son investigadas.

La víctima falleció en el lugar, mientras que cuatro personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los involucrados.

¿Dónde ocurrió el accidente en la carretera Morelia-Cuitzeo?

El percance se registró durante la tarde de este 7 de julio sobre la carretera Morelia-Cuitzeo, una de las vialidades con mayor tránsito en la región.

🚨 CUITZEO

Atendimos un choque entre dos vehículos en la carretera Morelia–Salamanca, km 32. Cuatro personas estuvieron involucradas; de manera preliminar, una fue localizada sin signos vitales. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/GrbDU4SIi6 — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) July 7, 2026

Elementos de Protección Civil acordonaron la zona y realizaron las primeras maniobras de atención, en espera del personal de la Fiscalía de Michoacán, que quedó a cargo del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el choque.

El accidente provocó largas filas de vehículos debido a la reducción de carriles mientras trabajaban los cuerpos de emergencia.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas conducir con precaución y considerar tiempos de traslado más largos si circulan por este tramo carretero, ya que las maniobras para retirar las unidades ocasionaron importantes retrasos.

Choque múltiple en el Libramiento Norte de Morelia deja solo daños materiales

Horas antes, otro accidente generó complicaciones viales en la capital michoacana. Cinco vehículos estuvieron involucrados en un choque por alcance registrado sobre un puente del Libramiento Norte de Morelia, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de seguridad y servicios de auxilio acudieron al sitio. De manera preliminar, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales.

Personal de Tránsito realizó el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Después de retirar los vehículos con apoyo de una grúa, la circulación fue restablecida tras varios minutos de afectaciones.

