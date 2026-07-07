Tragedia en Coahuila: 13 perros mueren tras incendio de albergue en Torreón
Un incendio en el albergue Patitas Laguneras en Torreón dejó 13 perros fallecidos. Conoce cómo puedes donar y apoyar en la reconstrucción tras el siniestro.
Las autoridades de Torreón, en el estado de Coahuila, confirmaron un incendio que consumió un albergue para perros localizado en la colonia Luz Torres, donde 13 caninos fallecieron y otros tres presentan lesiones graves.
¿Qué causó el incendio en el refugio Patitas Laguneras?
El siniestro sucedió la madrugada del sábado 4 de julio de 2026 y comenzó después de que los representantes del albergue Patitas Laguneras informaron que vieron humo que salía de una oficina, presuntamente causado por un cortocircuito.
Los 13 perros fallecieron debido a intoxicación por el humo causado por las llamas. Además, 46 caninos quedaron a resguardo de Protección Civil de la localidad en tanto el albergue busca la rehabilitación de sus instalaciones.
Cómo ayudar a los perros afectados por el incendio en el albergue de Torreón
Las redes sociales del albergue Patitas Laguneras compartieron las cuentas bancarias para recibir donativos con el fin de ayudar a la reconstrucción de las instalaciones; también pidieron donativos en especie, como croquetas e implementos de limpieza.