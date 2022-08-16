No se revelará declaración jurada que avaló cateo en casa de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que se opone a revelar la declaración jurada que los fiscales utilizaron para obtener la aprobación de un juez federal para registrar la casa del expresidente Donald Trump en Florida, donde se incautaron documentos clasificados.

"Si se revela, serviría como una hoja de ruta de la investigación en curso del Gobierno, proporcionando detalles específicos sobre su curso probable, de manera que es muy probable que comprometa futuras acciones", escribieron los fiscales.

Los aliados republicanos de Trump han intensificado sus llamamientos para que el fiscal general Merrick Garland desvele la declaración jurada, que revelaría las pruebas que los fiscales mostraron para demostrar que tenían causa probable para creer que se cometieron delitos en la casa de Trump, el estándar que debían cumplir para conseguir la orden de registro.

BREAKING: Cover-up: Biden DOJ refuses @JudicialWatch court request to release affidavit used to justify warrant for sham raid on Trump's home. — Tom Fitton (@TomFitton) August 15, 2022

¿Qué documentos se encontraron en Mar-a-Lago?

El viernes, a petición del Departamento de Justicia, un tribunal federal del sur de Florida desveló la orden de registro y varios documentos legales que la acompañan y que muestran que los agentes del FBI se llevaron 11 conjuntos de registros clasificados del complejo Mar-a-Lago de Trump.

Algunos de los documentos incautados estaban etiquetados como "altamente secreto", el nivel más alto de clasificación reservado para la información de seguridad nacional de Estados Unidos guardada con mayor celo. Este tipo de documentación suele guardarse en instalaciones gubernamentales especiales porque su divulgación podría dañar la seguridad nacional.

El Departamento de Justicia citó el lunes esto como otra razón para mantener la declaración jurada sellada, diciendo que la investigación involucra "materiales altamente clasificados".

La agencia dijo que no se opondría a la publicación de otros documentos sellados relacionados con la redada.

La orden publicada el viernes mostró que el Departamento de Justicia está investigando violaciones de tres leyes, incluyendo una disposición de la Ley de Espionaje que prohíbe la posesión de información de defensa nacional y otro estatuto que hace que sea un delito destruir, ocultar o falsificar registros a sabiendas con la intención de obstruir una investigación.

Trump ha afirmado desde entonces, sin pruebas, que tenía una orden permanente para desclasificar todo el material recuperado en su casa.