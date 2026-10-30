Antes de que llegue el frente frío 4, “Vance” dejará lluvias intensas; así el clima en México
¡Mal clima otra vez! Algunos estados del país registrarán lluvias intensas, mientras la depresión tropical “Vance” se aleja de México.
Los remanentes de “Vance” provocarán fuertes lluvias en México, mientras una vaguada y canales de baja presión fortalecerán las precipitaciones en el norte, centro y sur del país. Así el pronóstico del clima para este viernes 30 de octubre.
Lista de estados donde se esperan lluvias viernes 30 de octubre
¡Ojo! Aunque se pronostican lluvias a lo largo del día, esto no significa que todos los estados registrarán precipitaciones con la misma intensidad ni a la misma hora.
- Lluvias muy fuertes: Sonora (norte, centro y sur) y Coahuila (norte).
- Lluvias fuertes: Baja California Sur (este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (oeste).
- Chubascos: Baja California, Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias ligeras: Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.
Con el #VideoPronóstico del #SMNmx conoce las condiciones del tiempo previstas para las próximas horas. ¡Buenas noches! https://t.co/LzTCMYgJGD— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 30, 2026
¿Hará frío en México este viernes 30 de octubre?
El frío se empezará a sentir en México al amanecer, aunque conforme avance el día, las temperaturas podrían rozar los 30 °C, especialmente en:
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas:
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
¿Cuándo llega el frente frío 4 a México?
El frente frío número 4 se aproximará al noroeste de México durante el sábado 31 de octubre, con efectos previstos durante todo el fin de semana y hasta el lunes 2 de noviembre.
De acuerdo con el pronóstico, este sistema provocará un descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste del país.
Sin embargo, a partir del domingo 1 de noviembre se espera que disminuya la probabilidad de lluvias en gran parte de México debido a la presencia de una circulación anticiclónica.
¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?
¡Helado de chilango! Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a frío en la CDMX, así como muy frío en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde, ambiente templado a cálido, aunque se esperan lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27°C.