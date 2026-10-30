Antes de que llegue el frente frío 4, “Vance” dejará lluvias intensas; así el clima en México

Los remanentes de “Vance” provocarán fuertes lluvias en México, mientras una vaguada y canales de baja presión fortalecerán las precipitaciones en el norte, centro y sur del país. Así el pronóstico del clima para este viernes 30 de octubre.

Lista de estados donde se esperan lluvias viernes 30 de octubre

¡Ojo! Aunque se pronostican lluvias a lo largo del día, esto no significa que todos los estados registrarán precipitaciones con la misma intensidad ni a la misma hora.



Lluvias muy fuertes : Sonora (norte, centro y sur) y Coahuila (norte).

: Sonora (norte, centro y sur) y Coahuila (norte). Lluvias fuertes: Baja California Sur (este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (oeste).

Baja California Sur (este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (oeste). Chubascos : Baja California, Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias ligeras: Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx conoce las condiciones del tiempo previstas para las próximas horas. ¡Buenas noches! https://t.co/LzTCMYgJGD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 30, 2026

¿Hará frío en México este viernes 30 de octubre?

El frío se empezará a sentir en México al amanecer, aunque conforme avance el día, las temperaturas podrían rozar los 30 °C, especialmente en:



Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuándo llega el frente frío 4 a México?

El frente frío número 4 se aproximará al noroeste de México durante el sábado 31 de octubre, con efectos previstos durante todo el fin de semana y hasta el lunes 2 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema provocará un descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste del país.

Sin embargo, a partir del domingo 1 de noviembre se espera que disminuya la probabilidad de lluvias en gran parte de México debido a la presencia de una circulación anticiclónica.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

¡Helado de chilango! Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a frío en la CDMX, así como muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, aunque se esperan lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27°C.

