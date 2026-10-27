Frente frío 4 se aproxima a México: el termómetro caerá a 0 °C en estos estados

¡Un halloween congelado! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de la posible llegada de un nuevo frente frío a México para terminar el mes de octubre, siendo el número 4 de la temporada invernal 2026-2027.

El clima en México experimentará cambios drásticos, ya que se pronostica que este sistema frontal traerá lluvias, rachas de viento, mientras que el termómetro registrará mínimas de hasta 0 °C e incluso de -5 °C en zonas serranas.

¿Por dónde ingresará el Frente Frío 4 a México?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el frente frío 4 se aproximará al noroeste de México este sábado 31 de octubre, ingresando a territorio nacional con descenso de temperaturas.

Aunque el sistema frontal se acercará el fin de semana, otros fenómenos meteorológicos también favorecerán las lluvias en distintas regiones, incluyendo el norte, occidente, centro y sureste del país.

Su interacción con una vaguada en altura, ubicada frente a la costa occidental de Estados Unidos, y con la corriente en chorro subtropical favorecerá rachas de viento y lluvias fuertes en esa región.

El frente frío estará ingresando por el norte de México.|Servicio Meteorológico Nacional

¿Qué estados tendrán lluvias y temperaturas de hasta 0 °C?

El pronóstico meteorológico contempla precipitaciones y bajas temperaturas en distintas entidades, aunque no todas estarán afectadas por el frente frío de la misma manera.

Para el sábado 31 de octubre, el SMN prevé los siguientes efectos:



Lluvias fuertes: Baja California, en las zonas norte y centro, y Sonora, en el noroeste.

Baja California, en las zonas norte y centro, y Sonora, en el noroeste. Chubascos : Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz y Campeche.

En cuanto al frío, las temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C se esperan en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

También se pronostican temperaturas al amanecer de entre 0 y 5 °C en:



Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla.

Estas condiciones no significan que todos los municipios de esas entidades registrarán temperaturas bajo cero, pues el pronóstico incluye zonas montañosas.

¿Cuántos frentes fríos llegarán a México en noviembre?

La temporada de frentes fríos 2026-2027 contempla la llegada de 56 sistemas frontales a México, seis más que el promedio climatológico de 50 registrado entre 1990 y 2020.

Según el pronóstico, en noviembre se esperan ocho frentes fríos, mientras que diciembre será el mes con la cifra más alta, con casi nueve sistemas.

Aunque meteorólogos explican que el fenómeno de “El Niño” podría influir en la temporada, con una mayor probabilidad de condiciones húmedas en determinadas regiones y un posible incremento de los eventos de Norte.