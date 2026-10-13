“Son solo 175 pesos”: Así justificó Turismo el aumento al cobro para extranjeros en México

El turismo extranjero tendrá que pagar más para ingresar a México a partir de enero de 2027, esto porque el aumento al Derecho de No Residente (DNR) elevará la cuota de 983 a mil 158 pesos, es decir, 175 pesos adicionales por visitante, un ajuste que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, consideró poco significativo frente a la riqueza turística del país.

La funcionaria rechazó que el incremento represente un golpe para la actividad turística o que pueda motivar a los viajeros a cancelar sus planes; sin embargo, su postura deja sobre la mesa una pregunta: ¿hasta qué punto un cobro adicional puede considerarse mínimo cuando se suma al resto de los gastos de un viaje?

El aumento aprobado por los diputados federales, a propuesta del Ejecutivo, será de 17.8 por ciento para 2027, por debajo del 35 por ciento que originalmente se planteó en la Ley Federal de Derechos. Aunque el ajuste se redujo, los turistas extranjeros seguirán pagando una cuota mayor por ingresar al territorio nacional.

¿Cuánto aumentará el Derecho de No Residente en 2027?

El cambio se reflejará directamente en el monto que deben cubrir los visitantes extranjeros sujetos al pago del DNR. La cuota pasará de 983 a mil 158 pesos, una diferencia de 175 pesos.

Para entender cómo se traduce el incremento en el bolsillo, basta con considerar el número de personas que viajan juntas y deben cubrir el derecho, siempre que cada una esté obligada a pagarlo.



Una persona: pagará 175 pesos adicionales.



Dos personas: el gasto conjunto aumentará 350 pesos.



Una familia de cuatro integrantes: el desembolso adicional será de 700 pesos.



Estos ejemplos muestran que el impacto no es idéntico para todos los viajeros, aunque el incremento individual pueda parecer reducido frente al costo total de unas vacaciones, el monto acumulado crece cuando se trata de grupos familiares.

Rodríguez Zamora sostuvo que la diferencia no es suficiente para decidir si una persona viaja o no a México. “Son 175 pesos, eso no decide si haces un viaje o no”, afirmó.

¿Por qué aumentará el cobro a turistas extranjeros?

El incremento forma parte del paquete económico de 2027 y modifica la cuota del Derecho de No Residente. La propuesta inicial contemplaba un aumento de 35 por ciento, pero, de acuerdo con la secretaria de Turismo, las negociaciones permitieron reducirlo a 17.8 por ciento.

La funcionaria señaló que mantiene conversaciones con representantes del sector hotelero y con la cámara que agrupa a las aerolíneas. Según explicó, esos acercamientos contribuyeron a moderar el ajuste previsto.