Flores de cempasúchil, pan de muerto y ofrendas: ¿cuánto dinero dejará esta tradicición en México?

¡Derrama económica para morirse! El aroma del pan de muerto, el color de las flores de cempasúchil y la preparación de las ofrendas no solo mantienen viva una de las tradiciones más representativas de México, sino que también impulsan la actividad comercial por el Día de Muertos.

Durante las celebraciones de Día de Muertos, diversos negocios se preparan para recibir a quienes buscan los elementos necesarios para honrar a sus seres queridos, desde alimentos tradicionales y veladoras hasta disfraces y dulces.

Día de Muertos 2026 dejará una derrama económica millonaria

El Día de Muertos no solo llena los hogares de flores de cempasúchil, también impulsa las ventas de comercios y negocios familiares. Durante esta temporada, productos tradicionales y servicios turísticos forman parte de la actividad económica que se genera en distintas regiones del país.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), la celebración generará una derrama económica de 53 mil millones de pesos del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2026, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior.

📣 Comunicado | Entre flores, ofrendas y recuerdos, el Día de Muertos generará una derrama económica de 53,000 millones de pesos, 7% más respecto del año anterior: CONCANACO SERVYTUR Flores de cempasúchil, pan de muerto, alimentos tradicionales, veladoras, artículos para ofrendas, hoteles, restaurantes y transporte figuran entre los principales sectores beneficiados. 📲 Sigue leyendo en: https://t.co/DAptqOiZPe — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) October 18, 2026

Sectores que beneficiarán la economía por Día de Muertos

Entre los principales sectores beneficiados se encuentran los establecimientos que venden flores de cempasúchil, pan de muerto, alimentos tradicionales, veladoras, artículos para ofrendas, disfraces y dulces.

La actividad comercial favorecerá a mercados públicos, restaurantes, hoteles, servicios de transporte y agencias de viajes, debido a las compras y los desplazamientos relacionados con las celebraciones.

La tendencia de crecimiento se refleja en las estimaciones de los últimos tres años. En 2024, la derrama económica fue de 45 mil 318 millones de pesos.

En 2025 alcanzó los 49 mil 500 millones, mientras que para 2026 se prevé que llegue a los 53 mil millones de pesos.

¿Qué destinos impulsarán el turismo durante Día de Muertos?

El turismo será otro de los motores económicos de esta temporada, especialmente para destinos como la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí.