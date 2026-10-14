¡Hasta 8 metros! Derrumbe deja hundimiento de calle en Tijuana que afecta a decenas de casas

En la colonia 3 de Octubre de Tijuana, Baja California, un derrumbe de un talud afectó a más de 30 casas, tras lo cual los habitantes fueron evacuados.

Tormenta tropical “Rachel” provoca derrumbe y deja decenas de casas afectadas en Tijuana

Las afectaciones se deben a las intensas lluvias del fin de semana debido a la tormenta tropical “Rachel”. Ello derivó en que en la calle Punta Arena ocurrió un hundimiento de tierra de más de 8 metros.

Durante el lunes, personal de Protección Civil colocó 15 etiquetas rojas a las viviendas, con las que clasificó como “inhabitables”. El martes 13 de octubre de 2026, Protección Civil de Tijuana calificó con este estado a 19 casas más, para dar un total de 34 viviendas afectadas.

Vecinos de la colonia 3 de Octubre ya habían reportado hundimientos previos

Esta no es la primera vez que los habitantes sufren este tipo de situación. Al menos desde hace un año, los habitantes de la colonia ya venían reportando hundimientos, hasta que las precipitaciones de los últimos días generaron grietas que determinaron este tipo de afectaciones.

¿Qué zonas están en riesgo y cuáles son las rutas alternas habilitadas?

La Dirección de Protección Civil de Tijuana llamó a los habitantes a respetar las medidas de seguridad, así como no acudir a la zona afectada. Los habitantes ya fueron desalojados y las autoridades habilitaron una ruta alterna por el Cañón del Sáinz.

Recomendaciones de Protección Civil ante el riesgo de deslaves por lluvias

Las fuertes lluvias pueden causar rebalanceamiento de los terrenos, por lo cual hay que tomar especial precaución en caso de vivir cerca de las laderas con ríos o barrancos.

Las autoridades del gobierno federal piden revisar el surgimiento de grietas y hundimientos en estos casos. Si estos desperfectos están pegados a la barda o cimentación de tu casa, evita permanecer cerca de esa zona y prepárate para evacuar si es necesario.