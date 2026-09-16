Baja California se desplaza de México: ¿Cuántos centímetros al año y por qué?

La península de Baja California está lejos de ser una superficie inmóvil. Sorprendentemente, la superficie se desplaza algunos centímetros cada año, de acuerdo con mediciones de expertos, ¿pero se nota?

¿Cuántos centímetros se desplaza Baja California al año?

Los geólogos han calculado que el desplazamiento promedio de la península con respecto al continente es de cuatro o cinco centímetros al año hacia el noroeste. Esta medición se obtiene gracias a herramientas como el sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés).

Este fenómeno geológico, documentado por expertos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convierte a la península en un “ente geológico vivo”. Thierry Calmus, investigador de la Estación Regional del Noroeste (ERNO) de la UNAM, con sede en Hermosillo, Sonora, destacó que este fenómeno no es perceptible de forma inmediata.

Por ejemplo, dentro de un millón de años, la península se habrá movido 40 kilómetros hacia el noroeste. Con ayuda de los cálculos, Calmus estima que cuando los españoles llegaron a nuestro país, Baja California estaba 24 metros más al sur de su posición actual.

El especialista en tectónica y geología estructural aclaró que no se puede predecir el movimiento con exactitud, pero sí medir y conocer la velocidad o el desplazamiento promedio anual.

¿Qué dicen los científicos de la UNAM sobre el desplazamiento de Baja California?

Thierry Calmus, experto del Instituto de Geología de la UNAM, describió que con herramientas precisas de GPS, o antes de la década de 1980 con láser, ha sido posible medir distancias muy precisas entre diferentes puntos de la Tierra.

Conforme avanza el tiempo, por ejemplo, cada año, los geólogos observan que hay deformación y desplazamiento en la península. Para hacer modelos de evolución geológica, los expertos se basan en la teoría global llamada tectónica de placas, que les proporciona información del pasado a partir de datos recogidos sobre los océanos y los continentes.

“Eso nos permite hacer una previsión sobre la posición de la península a muy largo plazo, con sus reservas. Tenemos suficiente información de la historia de la Tierra para estar seguros de la evolución dentro de los próximos miles de años”, señaló Calmus. Sin embargo, el universitario aclaró que no podrían decirlo dentro de 100 millones de años, porque cambiará totalmente la posición de las placas.

¿La falla del Golfo de California causa los sismos y el desplazamiento de la península?

El movimiento de la falla del Golfo de California sí causa sismos frecuentes en la zona, así como el desplazamiento gradual de la península. No obstante, aunque hay miles de sismos por año en dicha región, pocos se sienten, ya que son de magnitud baja, explicó Thierry Calmus.

“En el Golfo sabemos que más o menos cada 15 años ocurre un sismo de magnitud superior a siete, más grande que los demás. El de Mexicali de 2010 fue de magnitud 7.5, y el anterior fue 15 o 10 años antes”, detalló el investigador.