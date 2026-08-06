¡De 2 mil 200, solo llegaron 285! Pacientes claman por medicamentos ante desabasto en IMSS Puebla

Una crisis por desabasto de medicamentos mantiene en alerta a pacientes renales y trasplantados del IMSS en Puebla , quienes salieron a manifestarse para exigir el suministro urgente de tacrolimus; el fármaco es indispensable para evitar el rechazo de los órganos que recibieron y su ausencia pone en riesgo la continuidad de sus tratamientos.

La protesta se concentró afuera del Hospital de Especialidades San José , donde los afectados denunciaron que alrededor de 900 pacientes necesitan el medicamento; aunque se requerían 2 mil 200 piezas para atender la demanda, aseguran que únicamente llegaron 285, por lo que el abasto resulta insuficiente para cubrir las recetas pendientes.

De 2 mil 200 piezas de medicamento, denuncian que solo llegaron 285

Para quienes recibieron un trasplante, el tacrolimus forma parte esencial del tratamiento posterior a la cirugía; se trata de un inmunosupresor que ayuda a evitar que el organismo rechace el órgano recibido, por lo que interrumpir su consumo representa un riesgo para los pacientes.

El problema también alcanza el bolsillo, pues una de las manifestantes explicó que actualmente puede encontrarse medicamento genérico por alrededor de mil 800 pesos, mientras que años atrás su precio rondaba los 6 mil; aun con esa reducción, señaló que existen familias que no cuentan con recursos suficientes para comprarlo por su cuenta durante varios meses.

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"¡Sin medicamento no hay vida, abasto urgente!"



Pacientes renales y trasplantados protestaron afuera del Hospital de Especialidades San José del IMSS, en Puebla, por el desabasto de tacrolimus, medicamento esencial para evitar el rechazo de órganos trasplantados.



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De la promesa de Dinamarca al desabasto que reclaman en Puebla

Durante la protesta, los pacientes recordaron la promesa realizada durante el gobierno de AMLO de avanzar hacia un sistema de salud comparable con Dinamarca ; una de las afectadas cuestionó ese objetivo al asegurar que el desabasto de medicamentos ha sido una constante desde 2018 .



Las inconformidades van más allá del tacrolimus.

Los manifestantes denunciaron retrasos en consultas y cirugías, además de casos de personas que habrían esperado entre dos y cuatro meses para recibir sus tratamientos; a esos gastos, explicaron, deben sumar laboratorios, alimentación y otras necesidades relacionadas con su condición.



La principal preocupación es quedarse sin el medicamento

Los propios pacientes señalaron que suspender el tratamiento puede aumentar el riesgo de rechazo del órgano trasplantado y advirtieron sobre las consecuencias que esto podría representar para su salud.

Por ello, quienes se manifestaron en contra del IMSS Puebla exigieron garantizar el abasto de medicamentos, contar con insumos para realizar estudios y evitar retrasos prolongados en las consultas; aseguran que su demanda es poder recibir de manera continua la atención y el tratamiento que necesitan.