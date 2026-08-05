Fue a cuidarla al hospital y acabó con su vida: Hombre habría asfixiado a su suegra mientras estaba internada en Veracruz

Una mujer de 78 años fue presuntamente asesinada por su yerno mientras permanecía internada en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) ; el ataque ocurrió el pasado martes 4 de agosto, cuando el hombre habría intentado asfixiar a su suegra y retirarle el suministro de oxígeno que recibía.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el hombre se encontraba al cuidado de la adulta mayor dentro del hospital cuando presuntamente la agredió; tras el crimen que conmocionó a Veracruz, el caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades.

Del cuidado a la agresión: así ocurrió el ataque dentro del hospital

La mujer había ingresado al hospital el pasado 2 de agosto después de sufrir un evento vascular cerebral, condición por la que permanecía bajo atención especializada; mientras continuaba internada, su yerno era una de las personas que se encontraba acompañándola.

Las investigaciones iniciales ubican la agresión alrededor del mediodía del martes; en ese momento, el hombre presuntamente utilizó las manos para intentar asfixiar a su suegra y también habría retirado el oxígeno que formaba parte de la atención que recibía.

Después del ataque, la condición de la paciente empeoró; personal médico intervino para atenderla, pero la mujer murió alrededor de las 14:50 horas, por lo que será la investigación ministerial y la necropsia las que permitan establecer con precisión la causa del fallecimiento y su posible relación con la agresión.

El motivo por el cual el hombre habría atacado a su suegra no ha sido establecido con la información disponible; por ello, las circunstancias que rodearon el posible asesinato permanecen bajo investigación.

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Buscan al yerno mientras Fiscalía investiga la muerte de la mujer

Después de conocerse lo ocurrido, peritos de la Fiscalía Especializada acudieron al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para comenzar con las diligencias; posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia correspondiente.

Mientras avanzan los peritajes, agentes de la Policía Ministerial buscan al hombre señalado como presunto responsable, debido a que habría salido del hospital después de la agresión y antes de que se conociera lo sucedido.